Minibüste fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi!

Karabük Belediyesi’ne ait yolcu minibüsünde çalışan Uğur Dereli, otobüste rahatsızlanan yolcuyu, güzergah değiştirerek hastaneye yetiştirdi. O anlar, aracın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Karabük’ün Yeişehir Mahallesi’nde perşembe günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Öğlebeli-Şirinevler Mahallesi güzergahında çalışan minibüs sürücüsü Uğur Dereli'nin kullandığı minibüste bir yolcu rahatsızlandı. Yolcu fenalaşarak bayılırken yere yığılan adamın yardımına sürücü ve diğer yolcular koştu.

Dereli ve yolcular, bayılan yolcunun güvenli bir şekilde uzanmasını sağlarken Dereli, aracının güzergâhını değiştirdi.

FENALAŞAN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ!

Bunun üzerine Dereli, minibüsün güzergahını değiştirerek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru hareket etti.

O dakikalar, minibüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken fenalaşan yolcu, ona yardım etmek için aşağı inen minibüsteki diğer yolcular ve sağlık görevlileri tarafından hastaneye taşındı. Rahatsızlanan yolcunun hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:DHA

