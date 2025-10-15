Minguzzi davasında yeni gelişme: Sanık avukatı davadan çekildi

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle sonuçlanan cinayet davasında, sanıklardan A.Ö.'nün avukatının davadan çekildiği bildirildi. Avukatın bu kararı, son duruşmada sanıklar için "engelli raporu" alındığı iddialarının ve yaşanan gerginliğin ardından geldi.

"ENGELLİ RAPORU ALINDI" İDDİASI KAMUOYUNDA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kadıköy'deki bir bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili görülen son duruşmada, sanıklara ceza indirimi sağlamak amacıyla "engelli raporu" alındığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar, hem duruşma salonunda hem de kamuoyunda büyük bir infiale neden olmuştu.

İddiaların yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bir açıklama yapmıştı. DMM, iddiaları yalanlayarak, söz konusu raporun bir "engellilik raporu" niteliği taşımadığını, bunun bir "kaynaştırma raporu" olduğunu duyurmuştu.

"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE MÜDAFİLİĞİNDEN ÇEKİLİYORUM"

Dava sürecindeki bu tartışmaların ardından, son duruşma sırasında tepkilere maruz kalan sanık A.Ö.'nün avukatı davadan çekilme kararı aldı.

Avukat, mahkemeye sunduğu çekilme dilekçesinde, kararının gerekçesini "yanlış yorumlara yol açan olgular nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine müdafiliğinden çekiliyorum" ifadeleriyle açıkladı.