Minguzzi davasında yeni gelişme: Sanık avukatı davadan çekildi

Türkiye'nin yakından takip ettiği Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında tansiyon yükseliyor. Son duruşmadaki "engelli raporu" tartışmalarının ardından tepkilerin odağındaki sanık avukatı, "Yanlış yorumlara yol açan olgular nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine" diyerek davadan çekildiğini açıkladı.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran ve 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle sonuçlanan cinayet davasında, sanıklardan A.Ö.'nün avukatının davadan çekildiği bildirildi. Avukatın bu kararı, son duruşmada sanıklar için "engelli raporu" alındığı iddialarının ve yaşanan gerginliğin ardından geldi.

"ENGELLİ RAPORU ALINDI" İDDİASI KAMUOYUNDA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kadıköy'deki bir bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili görülen son duruşmada, sanıklara ceza indirimi sağlamak amacıyla "engelli raporu" alındığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar, hem duruşma salonunda hem de kamuoyunda büyük bir infiale neden olmuştu.

Ahmet Minguzzi’nin katil zanlısından şoke eden mektup: Aslanlar gibi yatar çıkarızAhmet Minguzzi’nin katil zanlısından şoke eden mektup: Aslanlar gibi yatar çıkarız

İddiaların yayılması üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bir açıklama yapmıştı. DMM, iddiaları yalanlayarak, söz konusu raporun bir "engellilik raporu" niteliği taşımadığını, bunun bir "kaynaştırma raporu" olduğunu duyurmuştu.

"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE MÜDAFİLİĞİNDEN ÇEKİLİYORUM"

Dava sürecindeki bu tartışmaların ardından, son duruşma sırasında tepkilere maruz kalan sanık A.Ö.'nün avukatı davadan çekilme kararı aldı.

dilekce.jpg

Avukat, mahkemeye sunduğu çekilme dilekçesinde, kararının gerekçesini "yanlış yorumlara yol açan olgular nedeniyle gördüğüm lüzum üzerine müdafiliğinden çekiliyorum" ifadeleriyle açıkladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

