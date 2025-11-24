Farklı nedenlerle trafikten menedilen binlerce motosiklet ve otomobil, Antalya'daki yediemin otoparklarına çekiliyor. Ancak bir süre sonra icra yoluyla satılması gereken bu araçlardan bazıları, 20 yıla yakın bir süredir otoparklarda bekliyor. Uzun bekleme süreleri, araçların büyük bir bölümünün çürüyerek ekonomik değerini tamamen kaybetmesine neden oldu.

Maddi değerleri, biriken otopark ücretini ve borcun faizini bile karşılayamayacak duruma gelen araçlar arasında, maddi değeri yüksek lüks otomobillerin de bulunması dikkat çekiyor. Otoparklardaki bazı araçların ise motor ve elektronik aksamları söküldükten sonra "parçalanmış" halde ihbar edilerek çektirildiği görülüyor.

"DEĞİŞİKLİKLER YETERLİ DEĞİL SİSTEM AĞIR İŞLİYOR"

19 yıldır yediemin otoparkı işleten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, sorunun büyüklüğünü şu sözlerle anlattı:

"Bizde motosikletlerle beraber 2 bin 500 araç var. Bunların içerisinde 20 seneyi aşkındır satılmayı bekleyenler var. Bu araçların satılmasıyla ilgili sıkıntı hala devam ediyor. 1 sene içerisinde 85 aracın satışı yapıldı. Sadece iş yapıyor gibi görünmek için yapılan bir satış bu. Kanunda yapılması gereken değişiklikler yeterli şekilde yapılmadı. Tasfiye sürecinde çok ağır işleyen bir sistem var."

"ÜLKEYE ZARAR VERİYORUZ"

Araçların bir an önce ekonomiye yeniden kazandırılması gerektiğini vurgulayan Topçu, mevcut durumun ülke ekonomisine zarar verdiğini belirtti:

"20-30 senedir bekleyen araçların artık ekonomik değeri yok. Fiziksel olarak bitmiş olan araçların bir an önce buradan çıkması lazım. Trafikte yürüyecek şekilde olanların satılmasının ülkeye ekonomik katkısı olacak. Aracı alan bakımını, sigortasını yaptıracak, vergilerini ödeyecek."

"BUNLARIN HEPSİ DÖVİZ OLARAK BİZDEN ÇIKIYOR"

Otoparkların yeni araç alamayacak kadar dolduğunu söyleyen Topçu, sorunun milli bir servetin israfı anlamına geldiğini ifade etti:

"Burada vatandaşın malının nasıl çarçur edildiği, ülke ekonomisine nasıl zarar verdiğimizin bir göstergesi. Bunların hepsi döviz olarak bizden çıkıyor. 5 yaşında bir aracı sattığınızda borcundan düşecek rakam belli. Bu aracı senelerce bekletip, sattığınızda bu bedel dosya faizine bile yetmiyor. Buna bir düzenleme gelmesi şart. Çöp şeklindeki, hurdalık şeklindeki otoparklar Türkiye'ye yakışmıyor. Birilerinin sorumluluk alması lazım."