Milyonluk araçlar göz göre göre çürüyor

Yayınlanma:
Antalya'da, çeşitli nedenlerle trafikten menedilerek yediemin otoparklarına çekilen binlerce araç, uzun bekleme süreleri nedeniyle çürümeye terk edilmiş durumda. Antalya Otoparkçılar ve Oto Y-ıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, kendi otoparkında 20 yılı aşkın süredir satılmayı bekleyen araçlar olduğunu belirterek, "Bu araçların burada bekletilmesinin nedenini anlamış değilim" dedi.

Farklı nedenlerle trafikten menedilen binlerce motosiklet ve otomobil, Antalya'daki yediemin otoparklarına çekiliyor. Ancak bir süre sonra icra yoluyla satılması gereken bu araçlardan bazıları, 20 yıla yakın bir süredir otoparklarda bekliyor. Uzun bekleme süreleri, araçların büyük bir bölümünün çürüyerek ekonomik değerini tamamen kaybetmesine neden oldu.

69240bea7417390292e2fa8e.jpg

Maddi değerleri, biriken otopark ücretini ve borcun faizini bile karşılayamayacak duruma gelen araçlar arasında, maddi değeri yüksek lüks otomobillerin de bulunması dikkat çekiyor. Otoparklardaki bazı araçların ise motor ve elektronik aksamları söküldükten sonra "parçalanmış" halde ihbar edilerek çektirildiği görülüyor.

69240bd07417390292e2fa8b.jpg

"DEĞİŞİKLİKLER YETERLİ DEĞİL SİSTEM AĞIR İŞLİYOR"

19 yıldır yediemin otoparkı işleten Antalya Otoparkçılar ve Oto Yıkamacılar Derneği Başkanı Mustafa Hakan Topçu, sorunun büyüklüğünü şu sözlerle anlattı:

"Bizde motosikletlerle beraber 2 bin 500 araç var. Bunların içerisinde 20 seneyi aşkındır satılmayı bekleyenler var. Bu araçların satılmasıyla ilgili sıkıntı hala devam ediyor. 1 sene içerisinde 85 aracın satışı yapıldı. Sadece iş yapıyor gibi görünmek için yapılan bir satış bu. Kanunda yapılması gereken değişiklikler yeterli şekilde yapılmadı. Tasfiye sürecinde çok ağır işleyen bir sistem var."

69240bb17417390292e2fa86.jpg

"ÜLKEYE ZARAR VERİYORUZ"

Araçların bir an önce ekonomiye yeniden kazandırılması gerektiğini vurgulayan Topçu, mevcut durumun ülke ekonomisine zarar verdiğini belirtti:

"20-30 senedir bekleyen araçların artık ekonomik değeri yok. Fiziksel olarak bitmiş olan araçların bir an önce buradan çıkması lazım. Trafikte yürüyecek şekilde olanların satılmasının ülkeye ekonomik katkısı olacak. Aracı alan bakımını, sigortasını yaptıracak, vergilerini ödeyecek."

Yediemin otoparkında ücret kavgası: Tekme, tokat ve sopalar havada uçuştuYediemin otoparkında ücret kavgası: Tekme, tokat ve sopalar havada uçuştu

"BUNLARIN HEPSİ DÖVİZ OLARAK BİZDEN ÇIKIYOR"

Otoparkların yeni araç alamayacak kadar dolduğunu söyleyen Topçu, sorunun milli bir servetin israfı anlamına geldiğini ifade etti:

"Burada vatandaşın malının nasıl çarçur edildiği, ülke ekonomisine nasıl zarar verdiğimizin bir göstergesi. Bunların hepsi döviz olarak bizden çıkıyor. 5 yaşında bir aracı sattığınızda borcundan düşecek rakam belli. Bu aracı senelerce bekletip, sattığınızda bu bedel dosya faizine bile yetmiyor. Buna bir düzenleme gelmesi şart. Çöp şeklindeki, hurdalık şeklindeki otoparklar Türkiye'ye yakışmıyor. Birilerinin sorumluluk alması lazım."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Türkiye
10 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Yatağın altında yakalandı
10 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Yatağın altında yakalandı
Son Dakika| Cihan Ekşioğlu tahliye edildi
Son Dakika| Cihan Ekşioğlu tahliye edildi
Redkitler, Casperler, Daltonlar... Yeni nesil çeteler KKTC'de cirit atıyor! Gazeteciye ölüm tehdidi
Redkitler, Casperler, Daltonlar... Yeni nesil çeteler KKTC'de cirit atıyor! Gazeteciye ölüm tehdidi