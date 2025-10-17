Midesinden 433 gram metamfetamin çıktı

Aksaray'da polisin durdurduğu araçta şüpheli davranışlarda bulununca gözaltına alınan yabancı uyruklu A.M.'nin (20) yapılan muayenesinde midesinden 101 parça halinde 433 gram metamfetamin çıktı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana kara yolu üzerinde yaptığı uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

ŞÜPHELİLİ DAVRANIŞLARI ELE VERDİ

Araçta bulunan A.M. şüpheli davranışları nedeniyle gözaltına aldı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen A.M.'nin çekilen röntgeninde midesinde uyuşturucu tespit edildi.

AMELİYATLA 101 PARÇA HALİNDE 433 GRAM ÇIKARILDI

Tıbbi müdahale ile A.M.’nin midesinden 101 parça halinde 433 gram metamfetamin çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

