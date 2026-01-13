Midesinde sakladı: Kent girişinde yakalandı!

Eskişehir’de polisin şüphelenerek durdurduğu 25 yaşındaki S.A.'nın midesinden 44 kapsül uyuşturucu bonzai maddesi tespit edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda şüpheli S.A., Eskişehir'e geldiğinde kent girişinde polisler tarafından durduruldu.

MİDESİNDE 44 KAPSÜL BONZAİ TESPİT EDİLDİ

S.A.'nın sürekli midesini tutması üzerine şüphelenen polisler, şüpheliyi gözaltına aldı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüphelinin çekilen röntgeninde midesinde 44 kapsül olduğu belirlendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla S.A.’nın midesindeki 44 kapsül cerrahi müdahale ile alındı.

Kapsüllerde yapılan incelemede içerisinde uyuşturucu metamfetamin (bonzai) maddesi olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Hastanede tedavisi tamamlanan S.A., taburcu edildikten sonra tekrar emniyete götürüldü.

işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildn S.A., ‘uyuşturucu ticareti’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.