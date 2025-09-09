MHP'li Yıldız'dan Hikmet Çetin ile görüşmesi sonrası açıklama

Yayınlanma:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Eski CHP Genel Başkanı ve eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin ile görüştü. Görüşmeden sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çetin, "Gazi Meclis’in Eski Başkanı Sayın Hikmet Çetin ile Pozitif hukuk ve negatif haklar konusunda kısa bir görüşme yaptık." dedi.

Eski CHP Genel Başkanı ve eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından MHP ile dikkat çeken bir temasta daha bulundu.

Çetin, MHP'nin önde gelen ismi MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüştü. Görüşme 15 dakika sürdü.

Görüşmede CHP'ye kayyum atanma ihtimali olan Kurultay Davası'nın gündeme geldiği öğrenildi.

FETİ YILDIZ'DAN AÇIKLAMA

Hikmet Çetin'le görüşmesi sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MHP'li Yıldız, "Gazi Meclis’in Eski Başkanı Sayın Hikmet Çetin ile Pozitif hukuk ve negatif haklar konusunda kısa bir görüşme yaptık" ifadelerini kullandı.

HİKMET ÇETİN: KILIÇDAROĞLU CHP'NİN BAŞINA GEÇMEK İSTİYOR

Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Çetin, MHP'li Yıldız'ın da belediyelere kayyum atanmasını doğru bulmadığını ifade ettiğini söyledi. Çetin, "Feti Bey de son sürecin doğru olmadığını söyledi. Kayyım atanmasının doğru olmadığını söyledi. Kendisi hukukçu" ifadelerini kullandı.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki sessizliğine ilişkin bir soru üzerine Çetin, dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmek gibi bir niyetinin olduğunu düşündüğünü belirten Çetin, "Ama çok kötü olur sokağa çıkamaz" dedi.

Çetin şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şey demiyor, konuşmuyor. Partinin başına geçmek istediğini düşünüyorum. Öyle bir niyeti olduğunu zannediyorum. Ama çok kötü olur sokağa çıkamaz. Yıllardır Ecevit’ten sonra çok çalışkan özverili çok cesur bir lider buldu CHP"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

