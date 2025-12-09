MHP'li isim bahis skandalında ceza alan futbolcuya sahip çıktı

Yayınlanma:
Türkiye'nin gündemini sarsan bahis skandalında 22 hakem ve 27 futbolcu disiplin kuruluna sev edilmiş aralarında Murat Sancak, Alassane Ndao, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan’ın da bulunduğu toplam 20 kişi tutuklandı. Skandala ilişkin tartışmalar sürerken MHP'li isim bahis skandalında ceza alan futbolcuya sahip çıktı.

Türkiye'nin spor tarihine geçen bahis skandalı sabah saatlerinde yapılan operasyonla sürdü. Operasyon kapsamında aralarında yöneticilerin ve futbolcuların da yer aldığı birçok isim gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında arasında Kayserispor’dan Abdulsamet Burak da yer aldı.

MHP'Lİ İSİM BAHİS SKANDALINDA CEZA ALAN FUTBOLCUYA SAHİP ÇIKTI

Kayserispor’a bu sezon Adana Demirspor’dan transfer edilen Abdulsamet Burak, geçtiğimiz haftalarda bahis oynadığı gerekçesiyle 12 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, adı bahis skandalına karşıtığı için 1 yıl boyunca futbol oynamayacak olan Burak’a sahip çıkması dikkat çekti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abdulsamet Burak'a geçmiş olsun dileklerini ileten Baki Ersoy, şunları söyledi:

“Futbolcumuz Abdulsamet Burak kardeşime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.5 yıl önce suç teşkil ettiğini bilmeden ki bunu bilse kendi kimlik numarası ile bunu yapmayacağını bildiğimiz, yaptığı bir hatadan dolayı yaşadığı bu elim olaydan dolayı da kendisine sahip çıkmamamız bizi tanıyan insanların tahmin edebileceği üzere mümkün değildir.

Bir futbolcu kolay yetişmiyor ve bu bir hata ise bilinçsizlikten kaynaklıdır ki her birey hata yapabilir. O yüzden camiamızın bir parçası olan kardeşimizin dün olduğu gibi bugünde, yarında yanında olacağız.
Büyük camia olmakta bana göre bunu gerektirir.

Şartlar ne olursa olsun iyi günde, kötü günde biz bize yakışanı yapacağız. Kulübümüzün maddi bir zararı olmaması adına da kardeşimizin maaşını hak mahrumiyeti süresi olan 1 yıl boyunca şahsımdan kulübümüze yatıracağımı bildirir, tüm Kayserisporlu taraftarlarımıza ve sevdalılarına saygılarımı sunarım. Sevdamız Kayserispor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

