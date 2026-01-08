Taha Sağlam - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Kütahya'nın Emet ilçesinde yaklaşık 5 aydır ne içme suyu ne de günlük ihtiyaçlar için kullanılıacak su var. İlçedeki arsenikli sudan kurtulmak için oluşturulan Sorgun Göleti'ndeki suda da magnan çıkması krizin boyutunu ciddi seviyelere çıkardı.

SU KRİZİNE ÇÖZÜM İÇİN YAPILAN GÖLET DE SORUNLU ÇIKTI

Kütahya'nın Emet ilçesinde yıllardır süre gelen arsenikli su sorununu gidermek için Temmuz 2025'te Sorgun Göleti yapıldı.

İller Bankası'nın onay vermesinin ardından Gölet'ten arıtılan suyun Emet ilçesine verilmeye başlandığını MHP'li Belediye Başkanı Mustafa Koca şu ifadelerle duyurdu:

“10 Haziran 2025 tarihinde İller Bankası’ndan gelen resmi yazı ile, Sorgun Göleti’nden alınan su numunelerinin analizlerinin uygun olduğu bildirildi. Bu onayın ardından arıtma tesisimizin ilk ünitesinden ilçemizin mevcut su hatlarına su verilmeye başlandı."

Sorgun Göleti Görüntü: Kütahya'nın Sesi Gazetesi

Ancak göletteki sudaki manganın yüksek oranda olduğunun belirlenmesiyle su sorununa çare olması için açılan tesis 2 ay sonra kapatıldı.

YURTTAŞ BİDONA DOLDURDUĞU SUYU EVİNDE ARITMAYA ÇALIŞIYOR

Yaklaşık 5 aydır düzenli olarak su verilemeyen ilçedeki yurttaşların su ihtiyacını tankerlerden verilen su ile karşıladığı görüldü.

Özellikle bir yurttaşın deterjan bidonuna doldurduğu suyu evinde kendi imkanlarıyla artımaya çalışması krizin ciddiyetini gözler önüne serdi.

Bir başka yurttaş ise "Önceden arsenikli de olsa suyumuz vardı şimdi o da yok" diyerek duruma tepki gösterdi.

İLLER BANKASI'DAN MHP'Lİ BELEDİYEYE 'SORUNU ÇÖZÜN' MESAJI

Öte yandan İller Bankası'ndan MHP'li Emet Belediyesi'ne gönderilen yazıda "Sorgun Göletinin Emet’in İçme suyu ihtiyacını karşılayamayacağından, Belediye tarafından yeni su kaynaklarının bulunmasını ve kayıp kaçak oranının çok yüksek olması nedeniyle abone bağlantılarının acilen tamamlanıp yeni hattın devreye girmesi gerektiği" belirtildi.

Halktv.com.tr'ye konuşan CHP Emet İlçe Başkanı Musa İnci, İller Bankası'ndan yazı gönderilen MHP'li Emet Belediyesi'nin sorun ile ilgili yurttaşlara bir bilgi verilmediğini belirtti.

15 gün boyunca bir damla bile su verilmeyen mahalleler olduğunu belirten İnci, İller Bankası'nın sorunun çözümü ile ilgili sorumluluğu belediyeye atmaya çalıştığını da ifade etti.

"TAŞIMA SUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ"

"Taşıma suyla değirmen dönmez" diyen CHP Emet İlçe Başkanı İnci, sosyal medya hesabından ise olaya şöyle tepki gösterdi: