MHP'li Avukat Serdar Öktem 6 saniyede infaz edilmiş! Görüntüler ortaya çıktı

MHP'li Avukat Serdar Öktem 6 saniyede infaz edilmiş! Görüntüler ortaya çıktı
Yayınlanma:
MHP’li Avukat Serdar Öktem’in 6 Ekim 2025’te İstanbul Şişli’de öldürüldüğü silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. İnfaz, sadece altı saniye sürdü.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastı davasında sanık olan MHP’li Avukat Serdar Öktem’in 6 Ekim 2025’te öldürüldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Vücuduna dört kurşun isabet eden Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

ALTI SANİYELİK İNFAZ KAMERADA

İstanbul Şişli’de, Büyükdere Caddesi’ndeki infaza ait güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganların cip ile Öktem’in aracını takip ettikleri, yoğun trafikte durduklarında araçtan hızla inip Öktem’in aracına ateş açtıkları görülüyor. Saldırı yalnızca 6 saniye sürüyor. O anlar, çevredeki vatandaşların panik içinde kaçıştığı görüntülerle birlikte kaydedildi.

DALTONLAR VE CASPERLAR ÇATIŞMASI İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, suikastın Daltonlar Suç Örgütü tarafından düzenlendiği tespit edildi. Öktem’in, bu örgütle husumetli Casperlar Suç Örgütü’ne yakınlığı ve bazı üyelerin avukatlığını yapması nedeniyle hedef alındığı öne sürüldü.

Saldırının, Daltonlar'ın sosyal medya sorumlusu Caner Koçer’in İspanya’da öldürülmesine misilleme olarak planlandığı iddia edildi.

Sinan Ateş suikastı: ABD’den gelen flash bellekten delil çıkmadıSinan Ateş suikastı: ABD’den gelen flash bellekten delil çıkmadı

İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak çalışması sonucu art arda operasyonlar düzenlendi.

İlk iki operasyonda 7 kişi, ardından toplamda 14 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 10’u tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırıda kullanılan iki Kalaşnikof, iki tabanca, kar maskesi ve eldiven ele geçirildi.

İDDİANAME YAKINDA

İktidar medyasından Sabah'ın haberine göre, soruşturmanın son aşamasına gelindi. Suikasta ilişkin 20’ye yakın kişi hakkında hazırlanan iddianamenin önümüzdeki günlerde ilgili ağır ceza mahkemesine sunulması bekleniyor. Yetkililer, infazın arkasındaki tüm bağlantıların aydınlatıldığını belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Trump önce savcıyı atadı sonra soruşturmayı açtırdı! Powell dosyası yabancıya gitmedi
İzmir'deki 2 bin yıldır uyuyan fayı açıkladı! Büyük deprem için büyüklük verdi!
Bilal Erdoğan TÜGVA etkinliğine davet ettiği eski milli futbolcuları topa tuttu
Türkiye
Fenomen polise dördüncü kez soruşturma açıldı: Vatandaşı bilgilendiriyormuş
Fenomen polise dördüncü kez soruşturma açıldı: Vatandaşı bilgilendiriyormuş
Oktay Kaynarca’nın ifadesinde yeni detay: Gülibrahimoğlu’nun doğum gününde vali de varmış
Oktay Kaynarca’nın ifadesinde yeni detay: Gülibrahimoğlu’nun doğum gününde vali de varmış
Direksiyon başında kalp krizi geçirerek can verdi!
Direksiyon başında kalp krizi geçirerek can verdi!