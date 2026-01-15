MHP'li Avukat Serdar Öktem 6 saniyede infaz edilmiş! Görüntüler ortaya çıktı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş suikastı davasında sanık olan MHP’li Avukat Serdar Öktem’in 6 Ekim 2025’te öldürüldüğü saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Vücuduna dört kurşun isabet eden Öktem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

ALTI SANİYELİK İNFAZ KAMERADA

İstanbul Şişli’de, Büyükdere Caddesi’ndeki infaza ait güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırganların cip ile Öktem’in aracını takip ettikleri, yoğun trafikte durduklarında araçtan hızla inip Öktem’in aracına ateş açtıkları görülüyor. Saldırı yalnızca 6 saniye sürüyor. O anlar, çevredeki vatandaşların panik içinde kaçıştığı görüntülerle birlikte kaydedildi.

DALTONLAR VE CASPERLAR ÇATIŞMASI İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, suikastın Daltonlar Suç Örgütü tarafından düzenlendiği tespit edildi. Öktem’in, bu örgütle husumetli Casperlar Suç Örgütü’ne yakınlığı ve bazı üyelerin avukatlığını yapması nedeniyle hedef alındığı öne sürüldü.

Saldırının, Daltonlar'ın sosyal medya sorumlusu Caner Koçer’in İspanya’da öldürülmesine misilleme olarak planlandığı iddia edildi.

İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin ortak çalışması sonucu art arda operasyonlar düzenlendi.

İlk iki operasyonda 7 kişi, ardından toplamda 14 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 10’u tutuklandı, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırıda kullanılan iki Kalaşnikof, iki tabanca, kar maskesi ve eldiven ele geçirildi.

İDDİANAME YAKINDA

İktidar medyasından Sabah'ın haberine göre, soruşturmanın son aşamasına gelindi. Suikasta ilişkin 20’ye yakın kişi hakkında hazırlanan iddianamenin önümüzdeki günlerde ilgili ağır ceza mahkemesine sunulması bekleniyor. Yetkililer, infazın arkasındaki tüm bağlantıların aydınlatıldığını belirtti.