MHP başkanlık sisteminde değişiklik istedi: Feti Yıldız detaylarını tek tek açıkladı

DEM Partili İmralı heyetinin MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmesinin ardından DEM'li Pervin Buldan, süreçte hukuki düzenlemeleri yapacakları ikinci aşamaya geçtiklerini açıkladı. Bahçeli de Buldan'ın açıklaması için 'İmzamı atarım' dedi.

Bahsedilen hukuki düzenlemelere ilişkin terör örgütü PKK militanlarının affı ile anayasa değişikliği üzerinde durulurken MHP'li Feti Yıldız'dan yeni anayasa çıkışı geldi. Sosyal medya hesabından süreç ve anayasa değişikliği talebine ilişkin paylaşım yapan Yıldız, başkanlık sisteminden ilk 4 maddeye kadar detaylı bir açıklama yaptı.

FETİ YILDIZ DETAYLARINI TEK TEK AÇIKLADI

Paylaşımında 'devletin zamana ve şartlara göre değişen bir özel yapısı ile genel ve değişmeyen bir ruhu' olduğunu ifade eden Yıldız, devlet aklının daimi tecrübe aktararak siyasi davranışlarda akılcılık ve amaca uygunluk aradığını söyledi.

Partisinin yeni anayasa çalışmasının da bu yönde çalıştığını anlaran Yıldız, "Terör olgusu, çağdaş devletlerin egemenlik, güvenlik ve toplumsal istikrar kavramlarını derinden sarsan çok boyutlu bir tehdittir. ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi bizim için tartışmaya kapalı, ertelenemez ve geri dönülmez bir devlet meselesidir. Bizim çizgimiz, duruşumuz, yolumuz bellidir." dedi.

PKK'lılara af yasasının ilk detayları ortaya çıktı

Anayasal düzenin, milli devlet yapısı olan üniter yönetim modelinin özellikle kurucu değerlerin tartışma konusu yapılamayacağını ifade eden Yıldız, MHP'nin yeni anayasa teklifinin yeni, nitelikli, sivil, milli ve manevi hayatın esaslarını kavramış 100 maddeden oluştuğunu söyledi. Yeni anayasa çalışmalarında tartışma konusu yapılamayan maddelerin hukukun ve demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğuna dikkat çekti.

MHP BAŞKANLIK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İSTEDİ

MHP'nin yeni anayasa teklifinde yer alan 100 maddeyi 7 başlıkla anlatan Yıldız'ın paylaşımında başkanlık sistemine yönelik ifadeler dikkat çekti. İktidar ortağının başkanlık sisteminin kurumsal yapıya kavuşturulması gerektiğini belirtmesi ve başkan yardımcılarının seçimle belirlenmesini teklif etmesi akıllara Bahçeli'nin teklifini getirdi.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Devlet Bahçeli’nin, geçtiğimiz yıl MHP’li milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı bir toplantıda “Cumhurbaşkanının iki yardımcısı olsun, bir Kürt, diğeri Alevi olsun" ifadelerini kullandığı akarmıştı.

Başkanlık sistemine ilişkin kurumsal yapının nasıl kurulacağı şimdiden merak konusu olurken Feti Yıldız şunları söyledi: