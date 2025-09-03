Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
Yayınlanma:
MGM'nin 3 Eylül tarihli hava tahmin raporunda; Hatay, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Zonguldak, Artvin, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan ve Kars'ta sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun iç kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Öte yandan rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Yağışların Artvin ve Rize kıyıları ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

MARMARA İÇİN KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara'nın güneyi, Ege, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

mgm3.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

