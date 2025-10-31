Meteoroloji duyurdu: Yağışlar ara veriyor güneş yüzünü gösterecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 31 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, önümüzdeki beş gün boyunca ülke genelinde yağış beklenmiyor. Özellikle iç ve doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece arasında artacağı tahmin ediliyor.
HAVA AÇIK VE GÜNEŞLİ
MGM verilerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu; diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak. Hafta boyunca güneşli havanın sürmesi beklenirken, sıcaklık artışı özellikle karasal bölgelerde belirgin şekilde hissedilecek.
MARMARA’DA SİS VE PUS UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde Marmara Bölgesi’nde yer yer sis ve pusun etkili olacağı tahmin ediliyor. Görüş mesafesindeki azalmaya karşı sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.
RÜZGAR GÜNEYDEN ESECEK
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, doğu kesimlerde ise kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
Uzmanlar, artan sıcaklıkların hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşlara “açık havada uzun süre kalmamaları” ve “mevsim koşullarına uygun giyinmeleri” konusunda uyarılarda bulundu.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C
14°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık