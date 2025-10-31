Meteoroloji duyurdu: Yağışlar ara veriyor güneş yüzünü gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 31 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, önümüzdeki beş gün boyunca ülke genelinde yağış beklenmiyor. Özellikle iç ve doğu bölgelerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece arasında artacağı tahmin ediliyor.

HAVA AÇIK VE GÜNEŞLİ

MGM verilerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı bulutlu; diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak. Hafta boyunca güneşli havanın sürmesi beklenirken, sıcaklık artışı özellikle karasal bölgelerde belirgin şekilde hissedilecek.

MARMARA’DA SİS VE PUS UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde Marmara Bölgesi’nde yer yer sis ve pusun etkili olacağı tahmin ediliyor. Görüş mesafesindeki azalmaya karşı sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

RÜZGAR GÜNEYDEN ESECEK

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, doğu kesimlerde ise kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Uzmanlar, artan sıcaklıkların hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşlara “açık havada uzun süre kalmamaları” ve “mevsim koşullarına uygun giyinmeleri” konusunda uyarılarda bulundu.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C

14°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C

Az bulutlu ve açık