Senegal açıklarında yarı batık durumda görüntülenen ve ardından patlamaya uğrayan Beşiktaş Denizcilik’e ait 'Mersin' isimli kimyasal tankerle ilgili ilk rapor hazırlandı.

Dakar Liman İdaresi tarafından hazırlanan rapora göre, geminin iki iskele ve iki sancak tarafına makine dairesi hedef alınarak manyetik mayınlar yerleştirildi. Her biri en az 5 kilogram patlayıcı olan dört limpet mayının patlamasıyla tanker hareketsiz kaldı.

Rapor, deliklerin su hattının altında olması ve ana darbe noktalarındaki mikro çatlakların yayılımı, operasyonun eğitimli dalgıçlar tarafından gerçekleştirildiğini gösterdi. Haber Denizde'nin haberine göre, gövdenin dıştan içe doğru ezilmiş olması, şok dalgasının geminin dışından geldiğini doğruladı. “15 ila 20 mm kalınlığındaki” çelik levhalardan oluşan gövdeyi delmek için her delik başına yaklaşık 5 kilogram patlayıcı kullanıldığı belirtildi.

HEDEF ALINAN 'MERSİN' TANKERİ STABİLİZE EDİLDİ

Yetkililer, gemiyi ve üzerindeki 39 bin ton yakıtı batırmak yerine etkisiz hale getirmenin hedeflendiğini vurguladı. Operasyonun ancak gelişmiş dalış yetenekleri ve kaynaklara sahip bir ekip tarafından gerçekleştirilebileceği ifade edildi.

Tankerin hala Senegal’in 3 mil açığında bulunduğu, hasarın petrol sızıntısına yol açabileceği endişelerinin ardından geminin stabilize edildiği ve deliklerin kapatıldığı bildirildi. Makine dairesine su dolan bölüm boşaltılırken, yakıtla ilgili işlemlere henüz başlanmadı.