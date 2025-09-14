Mersin'deki kazada ölenlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Mersin'deki kazada ölenlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi
Yayınlanma:
Mersin'de kavun yüklü kamyonun karşı yöne geçip yolcu otobüsü ile çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi.

Dün öğle saatlerinde, Mersin'de Mut-Karaman kara yolu Burunköy mevkisinde bir kaza meydana geldi.

Freninin boşaldığı öne sürülen Cengiz S.'nin kullandığı 33 EFV 47 plakalı kavun yüklü kamyon, karşı yöne geçip Şahin K. yönetimindeki 21 KA 021 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

mersinde-otobusle-kamyonun-carpistigi-kaza.jpg

Gelen ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Muhammet Ateş ve Kerim Köğce'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Mut Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Emine Ergin de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.​​​​​​​

mersin-feci-kaza-11zon.jpg​​​​​​​

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kerim Köğce'nin cenazesi memleketi Gülnar ilçesine, acil tıp teknisyeni Emine Ergin Karaman'a, Muhammet Ateş’in cenazesi ise Diyarbakır'a götürüldü. Hastanede tedavileri süren 7 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

mersinde-kaza-11zon.jpg​​​​​​​

mersin-kaza-11zon.jpg

mersinde-otobusle-kamyonun-carpistigi.jpg

Kaynak:DHA

