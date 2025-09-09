Memleket Partisi'nin yerine kurulan parti belli oldu

Memleket Partisi'nin yerine kurulan parti belli oldu
Yayınlanma:
Memleket Partisi’nin kapanmasının ardından eski İstanbul İl Başkanı Reşat Şahin Öztürk ve beraberindeki ekip, Cumhuriyetçi Milletin Partisi’nin (CMP) kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına teslim etti.

Memleket Partisi’nin 22 Temmuz’da gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Kurultay’da oy çokluğuyla kapatılmasının ardından, partinin eski İstanbul İl Başkanı Reşat Şahin Öztürk ve beraberindeki heyet, Cumhuriyetçi Milletin Partisi’nin (CMP) kuruluş dilekçesini İçişleri Bakanlığına teslim etti.

Dilekçeyi teslim ettikten sonra basın mensuplarına açıklama yapan Öztürk, partinin hedeflerini anlattı. Öztürk, "İçişleri Bakanlığımıza dilekçemizi verdik. Milli ekonomiyi, milli üretimi, milli tüketimi yeniden Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki gibi yüce Türk milletini ayağa kaldırmak için yola çıktık. Biz ihanet masasına oturanları Atatürk'ün yolundan koşanlar olarak benimsemiyoruz. Bu ülke ulusal üniter yapısıyla; Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Laz'ıyla, Roman'ıyla yaşayan her bir yurttaşıyla, eşit yurttaşlık ilkesinde 1923 ruhuyla yeniden inşa edilecek. Barış, kardeşlik, sevgi, eşitlik, hakça paylaşım, sosyal adalet, gelişen Türkiye gençlerinin dışarıda umut aramadığı, bu ülkede heyecanla yaşayabileceği, özgürce görüşlerini ifade edebileceği bir Türkiye'yi inşa etmek için Cumhuriyetçi Milletin Partisi'ni 102 yıl sonra Zümrüdüanka gibi küllerinden yeniden doğurmak için kurduk. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

f30e79f6-973a-44f4-836f-6d30e23ec7a1.webp

Memleket Partisi, 22 Temmuz'da düzenlenen 2. Olağanüstü Kurultay’da alınan kararla oy çokluğuyla kapatıldı. Karar, kurultaya katılan 277 delegenin 220’sinin “kapatılsın” yönünde oy kullanmasıyla alındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

