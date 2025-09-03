Melek Mosso'dan AKP'li Başkanvekiline ders gibi cevap

Yayınlanma:
Kastamonu Belediye Meclisi'nin AKP'li Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin yıl dönümünde konser alan Melek Mosso hakkında skandal ifadeler kullanmıştı. Melek Mosso, AKP'li vekile ders gibi cevap vererek, "Çağdaş bir Türk kadını olarak yine canımın istediğini giyeceğim" dedi.

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, 24 Ağustos’ta Mustafa Kemal Atatürk’ün Kastamonu’ya gelişinin yıl dönümünde Kastamonu'da konser aldı.

Kastamonu Belediye Meclisi'nin AKP'li Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, Melek Mosso'yu giyimi nedeniyle hedef alarak, belediye meclisinde skandal ifadeler kullanmıştı.

AKP'li Namlı, Melek Mosso için, "Odasına giyinmeden inmiş galiba o bayan. Beyler bu kadar ayıp yani ayıp. Özgürlük özgürlük diye kızları ailelerine ihsan etmeye çalışıyor. O bayan kimdir? Kastamonu'ya yakışıyor mu? O gün akşam öyle bir kalabalıktı ki. Ve bunların çoğu da başörtülü kızlarımız ön tarafta. Ben o gün akşam o gün onu görünce karnım cız etti ya biz ne olmuşuz dedim ben neyiz gibi dedim” ifadelerini kullanmıştı.

Namlı’nın sözlerine tepki gösteren Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Eda Büyükdemirci, "Bu gerici düşünceler yüzünden kadınlar bugün toplumda kıyafetleri yüzünden yargılanıyorlar. Kıyafetleri yüzünden giyim kuşamları yüzünden kendilerine yapılan cinsel saldırılar meşrulaştırıyorlar" dedi.

"CANIMIN İSTEDİĞİNİ GİYECEĞİM"

Melek Mosso da sosyal medya hesabından AKP'li Namlı'ya cevap verdi.

Melek Mosso'nun paylaşımı şöyle:

Hangi partiden olursa olsun bir millet temsilcisinin ihtiyatsız bir şekilde ve halkı bölücü bir üslupla ağzından dökülen sözleri hayretle dinledim.
Söylediklerinde iki doğru vardı onlar için teşekkür ediyorum.
Birincisi Kastamonu uzun yıllardır hiç böyle bir kalabalıkla laik, demokrat bir şekilde eğlenememiş. İkincisi sahnemizin önü başı açık, kapalı, genci ve yaşlısıyla şarkılarımı hep bir ağızdan söyleyen muhteşem Kastamonu halkıyla doluydu. Orada olan herkese çok çok teşekkür ederim.
Beyefendinin gafleti bence Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişinin, şapka ve kıyafet devriminin 100. yılını kutladığımız bir şenlikte bunu söylemesidir. Ben çok keyif aldım konserden, eminim Kastamonu halkı da çok eğlendi. Yine çağırın yine geleceğim. Ve çağdaş bir Türk kadını olarak yine canımın istediğini giyeceğim.

melek-mosso.png

Mosso, mesajını "Çok sevgiler" ifadesiyle sonlandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

