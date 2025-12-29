Marmaris açıklarında deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu akşam saat 20.00'de, Muğla'nın Marmaris ilçesinin 59.89 kilometre açıklarında, 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu depremin, Marmaris'in 59.89 kilometre açıklarında ve 44.17 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.