Marmaris açıklarında deprem!

Marmaris açıklarında deprem!
Yayınlanma:
AFAD'ın yaptığı duyuruya göre bu akşam saat 20..00'de Marmaris açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinin açıklarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Konya'da 3,5 büyüklüğünde depremKonya'da 3,5 büyüklüğünde deprem

3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu akşam saat 20.00'de, Muğla'nın Marmaris ilçesinin 59.89 kilometre açıklarında, 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

MARMARİS'İN 59.89 KİLOMETRE AÇIKLARINDA OLDU

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurduğu depremin, Marmaris'in 59.89 kilometre açıklarında ve 44.17 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

