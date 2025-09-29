Marmara bölgesinde kuvvetli yağış var: Sıcaklık düşüyor

Marmara bölgesinde kuvvetli yağış var: Sıcaklık düşüyor
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyarılar Marmara ve Ege bölgesi için yapıldı. Öte yandan Marmara için kuvvetli sağanak beklendiği de rapora yansıdı. Raporda sıcaklıkların yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'NIN DOĞUSUNDA KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale, Nevşehir ve Yozgat çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir ve Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

mgmgbugun.png

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının, yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji kuvvetli yağış için tarih verdi: Vatandaşlara kritik uyarı!Meteoroloji kuvvetli yağış için tarih verdi: Vatandaşlara kritik uyarı!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI YAPILDI

Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir ve Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

uyari.png

METEOROLOJİNİN UYARDIĞI İLLER

Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Türkiye
537 kişiyi 984 milyon TL dolandıran şebeke çöktü!
537 kişiyi 984 milyon TL dolandıran şebeke çöktü!
Kılıçdaroğlu CHP'yi 'dışarıdan bir kayyuma' bırakmayacağını söyledi
Kılıçdaroğlu CHP'yi 'dışarıdan bir kayyuma' bırakmayacağını söyledi