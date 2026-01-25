Mardin'de sadece 5 tane kaldı: Eskiden her yerde vardı
Mardin’de bakırcılık yok olma noktasına geldi. Dört kuşaktır bu işi yapan Sadettin Özcan, kentte mesleği yaşatan yalnızca 5 bakırcı kaldığını söyledi.
Mardin’de bakırcılık yapan 51 yaşındaki Sadettin Özcan, kentte bakırcı ustalarının azaldığını belirtti.
Dört kuşaktır bu işi yaptıklarını söyleyen Özcan, Mardin'de bakırcılıkla uğraşan sadece 5 usta kaldığını söyledi.
Özcan, "Buraya gelen turistler hayranlıkla izliyor. Eskiden her yerde bakırcılık vardı, şu an ölmüş, tamamen bitmiş. Mardin'de 5 usta kalmış sadece" ifadelerini kullandı.
"SAYMAKLA BİTMEYEN FAYDALARI VAR"
Bakırın sağlık açısından faydalı olduğunu vurgulayan Özcan, şöyle konuştu:
- "Demir eksikliği varsa, bakır kullananlar bunu tamamlıyor. Bakır bileklikler de yapıyoruz radyasyon için. Vücutta elektriklenme oluyor, o elektriklenmeyi alıyor.
- Yatmadan önce insan bileğine taksa rahat bir uyku uyuyor. Stresi de arındırıyor; bakırın özelliği bu. Saymakla bitmeyen faydaları var.
- Bakır Kur'an'da bile geçiyor, 4-5 yerde geçiyor. Peygamber Efendimiz de bakırı kullanırdı, sünnettir."
Bir tepsi 120 bin lirayı buldu
"HER HAFTA YÜZDE 10 CİVARINDA ZAM GELİYOR"
Sadettin Özcan, mesleğin artık ekonomik açıdan yeterli kazanç sağlamadığını vurguladı. Özcan, şunları kaydetti:
- "Bakırcılıkta artık ciddi kâr kalmadı. Hammadde fiyatları sürekli artıyor. Neredeyse her hafta bakıra yüzde 10 civarında zam geliyor.
- Ürünleri pahalıya satmak zorunda kaldığımızda ise müşteri alım yapmıyor. Bu durum bizi üretici olarak oldukça zorluyor.
- Makineleşmenin artmasıyla birlikte el emeğine dayalı bakırcılık önemini yitirdi. Eskiden çırak yetişirdi, usta olurdu. Şimdi ne yazık ki bakırcılıkta kalifiye eleman yetişmiyor. Bu da mesleğin giderek kaybolmasına neden oluyor."
Kaynak:ANKA
