Mardin'de iş cinayeti! İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi: 3 kişiye ev hapsi!

Mardin'in Midyat ilçesinde, Gölcük Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçi Abdülkerim Badur'un ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler hakkında ev hapsi kararı çıktı.

İnşaatın 3'üncü katında çalışan 52 yaşındaki Abdülkerim Badur, henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

3 ŞÜPHELİ EV HAPSİNDE

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şantiye şefi ile kazayla bağlantısı olduğu belirlenen 2 çalışan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında nöbetçi mahkeme tarafından ev hapsi kararı verildi.

Şüphelilerin, adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.