Mardin'de iş cinayeti! İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi: 3 kişiye ev hapsi!

Mardin'de iş cinayeti! İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi: 3 kişiye ev hapsi!
Yayınlanma:
Mardin'in Midyat ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşerek hayatını kaybeden işçi Abdülkerim Badur'un (52) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şantiye şefi ile 2 çalışan hakkında ev hapsi kararı verildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde, Gölcük Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden işçi Abdülkerim Badur'un ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler hakkında ev hapsi kararı çıktı.

İnşaatın 3'üncü katında çalışan 52 yaşındaki Abdülkerim Badur, henüz bilinmeyen bir nedenle zemine düşerek ağır yaralanmış, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

3 ŞÜPHELİ EV HAPSİNDE

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şantiye şefi ile kazayla bağlantısı olduğu belirlenen 2 çalışan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında nöbetçi mahkeme tarafından ev hapsi kararı verildi.

Son dakika | Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktıSon dakika | Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktı

Şüphelilerin, adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Karayolunda tır alev alev yandı! Polisin müdahalesi kamerada
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak