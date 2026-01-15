Mardin'de gece yarısı saldırı! 4 iş yeri otomatik silahlarla tarandı

Yayınlanma:
Mardin'de bir aileye ait 4 iş yerine otomatik silahlarla ateş açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kurşunlar park halindeki bir TIR ile minibüse de isabet etti.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, aynı aileye ait bitişik durumdaki 4 iş yerine otomatik silahlarla ateş açıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezi Bahçelievler Mahallesi’nde, Ceylanpınar kara yolu üzerinde meydana geldi.

mardinde-4-isyerine-otomatik-silahlarla-1117469-331791.jpg

OTOMATİK SİLAHLARLA ATEŞ AÇILDI

Edinilen bilgiye göre, bir aileye ait iş yerlerinin bulunduğu ve bitişiğinde bulunan 3 dükkana, kimlikleri henüz tespit edilemeyen şüpheliler tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı.

Kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş açıldı!Kahvehaneye uzun namlulu silahlarla ateş açıldı!

Açılan ateş sonucu, park halindeki bir TIR ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse de mermi isabet etti.

mardinde-4-isyerine-otomatik-silahlarla-1117470-331791.jpg

İŞ YERLERİ VE ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtilirken, iş yerleri ve araçlarda hasar meydana geldi.

mardinde-4-isyerine-otomatik-silahlarla-1117466-331791.jpg

Polis, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, etraftan çok sayıda mermi kovanı topladı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Elektrikli devrime rakip mi? R. Stirling’in mirası mucizevi motorun yakıta ihtiyacı yok
Türkiye
Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: Ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı yaralandı
Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: Ehliyetsiz sürücü ve arkadaşı yaralandı
CHP’li Yavuzyılmaz "AKP'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük peşkeşini" açıkladı
CHP’li Yavuzyılmaz "AKP'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük peşkeşini" açıkladı
Uşak'ta motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Uşak'ta motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti