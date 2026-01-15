Mardin'de gece yarısı saldırı! 4 iş yeri otomatik silahlarla tarandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, aynı aileye ait bitişik durumdaki 4 iş yerine otomatik silahlarla ateş açıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçe merkezi Bahçelievler Mahallesi’nde, Ceylanpınar kara yolu üzerinde meydana geldi.

OTOMATİK SİLAHLARLA ATEŞ AÇILDI

Edinilen bilgiye göre, bir aileye ait iş yerlerinin bulunduğu ve bitişiğinde bulunan 3 dükkana, kimlikleri henüz tespit edilemeyen şüpheliler tarafından otomatik silahlarla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu, park halindeki bir TIR ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüse de mermi isabet etti.

İŞ YERLERİ VE ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirtilirken, iş yerleri ve araçlarda hasar meydana geldi.

Polis, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, etraftan çok sayıda mermi kovanı topladı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.