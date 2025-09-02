Mansur Yavaş'tan kayyuma ilk tepki

CHP İstanbul İl Yönetimi, mahkeme kararıyla görevden alındı. İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberinde görevden alınana isimlerin yerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap görevlendirildi.

MANSUR YAVAŞ'TAN KAYYUM KARARINA TEPKİ

Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.

"Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir." diyen Yavaş, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Partimizin İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır. Oysa hukukun asli görevi, demokrasiyi korumaktır. Türkiye’nin geleceği; ancak adaletin tarafsız işlediği, hukukun üstün kılındığı ve demokrasinin tam anlamıyla hayata geçtiği bir düzenle güvence altına alınabilir."