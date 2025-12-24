Mansur Yavaş'a soruşturma açtıran hizmet AKP'li başkana serbest

İçişleri Bakanlığı, ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında hastane önleri ve üniversite bölgeleri gibi 13 ayrı noktada vatandaşlara ücretsiz çorba ikram ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın odağında, Yavaş'ın anayasal haklarını kullanarak yürüyüş yapan gençlere çorba ve battaniye ulaştırması yer alıyordu. İncelemeye tepki gösteren Yavaş, "Öğrencilere çorba dağıtmışız, bunun soruşturulacak hiçbir şeyi yok. İnsani olan herkes benim gibi davranır. Gençlerin toplandığı bir sırada onlara çorba göndermenin neresi suç?" ifadelerini kullanarak durumu eleştirmişti.

Mansur Yavaş Çorba Soruşturması sessizliğini bozdu! "İnsani olan herkes benim gibi davranır"

GAZİANTEP BELEDİYESİ’NDEN "ÇORBA VE SİMİT" MÜJDESİ

Ankara’daki bu inceleme sürerken, AKP’li Fatma Şahin yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nden dikkat çeken bir duyuru geldi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, belediye tarafından paylaşılan bültende, öğrencilere yönelik ücretsiz çorba ve simit dağıtımı yapılacağı açıklandı. Hizmeti öğrencilere bir "müjde" olarak sunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bu adımı, Ankara’da suç unsuru olarak görülen faaliyetin Gaziantep’te bir belediyecilik başarısı olarak lanse edilmesi nedeniyle kamuoyunda tepki topladı.

HİZMETTE ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİLERİ

Aynı kamu hizmetinin bir belediye için soruşturma konusu olurken, diğer bir belediye tarafından müjde olarak duyurulması tepki çekti.