Manisa’da şantiyede korkutan yangın

Manisa’da şantiyede korkutan yangın
Yayınlanma:
Güncelleme:
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir şantiyede yangın çıktı. Yangın sonucu dumandan etkilenen 2 kişi hasataneye kaldırıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Eski İzmir Yolu üzerindeki bir inşaat alanında, saat 16.45’te meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bilinmeyen nedenle inşaat malzemesi atıkları alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sonucu Mustafa Yanardağ (28) ve Yiğit Aydın Karaibrahimoğlu (26) dumandan etkilendi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Öte yandan, aynı alanda geçen günlerde de yangın çıktığı öğrenildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Türkiye
YÖK Başkanından kayıt sürecine ilişkin açıklama
YÖK Başkanından kayıt sürecine ilişkin açıklama
Caferağa Deprem Toplanma Alanı satışa çıkarıldı: Açgözlülüğünüze bir son verin
Caferağa Deprem Toplanma Alanı satışa çıkarıldı: Açgözlülüğünüze bir son verin
16 yaşındaki Hiranur arabada ölü bulundu halde bulundu!
16 yaşındaki Hiranur arabada ölü bulundu halde bulundu!