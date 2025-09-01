Manisa’da şantiyede korkutan yangın

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Eski İzmir Yolu üzerindeki bir inşaat alanında, saat 16.45’te meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bilinmeyen nedenle inşaat malzemesi atıkları alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sonucu Mustafa Yanardağ (28) ve Yiğit Aydın Karaibrahimoğlu (26) dumandan etkilendi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Öte yandan, aynı alanda geçen günlerde de yangın çıktığı öğrenildi.