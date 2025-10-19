Malatya’da zincirleme kaza caddeyi savaş alanına çevirdi!

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'nde, öğle saatlerinde meydana gelen kazada, V.C. idaresindeki ve V.T. idaresindeki otomobiller ile Gökhan Ekin idaresindeki tarım aracı çarpıştı.

Meydana gelen kazada, Gökhan Ekin ile yanında bulunan Hasan Güven ve V.T. yaralandı.

1’İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI!

Çevrede kazaya tanıklık eden vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Acil serviste müdahale edilen Hasan Güven'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı iletildi.