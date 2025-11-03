Malatya’da uyuşturucu operasyonları: 47 tutuklama

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, ekim ayı boyunca kent genelinde "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına karşı kapsamlı bir operasyon düzenledi.

1-31 Ekim tarihleri arasında fiziki ve teknik takipler sonucunda gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silaha el konuldu.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 42 bin 577 adet sentetik hap, 14 bin 610 gram esrar, 1.344 gram metamfetamin, 281 gram sentetik kannabinoid ve 20 gram kokain bulundu. Ayrıca, 8 gram skunk, 5 adet ecstasy hapı, 8 adet hassas terazi ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

47 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, adli makamlara sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece 47 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.