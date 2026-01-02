Makas atıp emniyet şeridini kullandı: 23 bin TL ceza kesildi!

Yayınlanma:
İzmir'de makas atıp emniyet şeridini kullanan D.B. isimli sürücüye 23 bin 258 lira idari para cezası kesildi.

İzmir’in Narlıdere ilçesinde makas atarak ve emniyet şeridini kullanarak trafiği tehlikeye atan 22 yaşındaki kadın sürücü D.B.’ye 23 bin 258 lira idari para cezası uygulandı.

Adana'da trafik denetimi: Yaklaşık 500 bin lira ceza yazıldıAdana'da trafik denetimi: Yaklaşık 500 bin lira ceza yazıldı

POLİS, İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda seyir halinde olan 35 COC 545 plakalı otomobilin, makas atarak ve emniyet şeridini kullanarak trafiği tehlikeye attığının ihbarı üzerine harekete geçti.

izmirde-trafikte-makas-atip-emniyet-se-1095347-325140.jpg

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, D.B. isimli kadın olduğu belirlenen sürücünün yerini tespit edip genç kadını gözaltına aldı.

Emniyete götürülen sürücü hakkında, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıl

23 BİN 258 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Öte yandan D.B’ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 23 bin 258 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

