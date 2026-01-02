Makas atıp emniyet şeridini kullandı: 23 bin TL ceza kesildi!
İzmir’in Narlıdere ilçesinde makas atarak ve emniyet şeridini kullanarak trafiği tehlikeye atan 22 yaşındaki kadın sürücü D.B.’ye 23 bin 258 lira idari para cezası uygulandı.
POLİS, İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, İzmir-Çeşme Otoyolu'nda seyir halinde olan 35 COC 545 plakalı otomobilin, makas atarak ve emniyet şeridini kullanarak trafiği tehlikeye attığının ihbarı üzerine harekete geçti.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, D.B. isimli kadın olduğu belirlenen sürücünün yerini tespit edip genç kadını gözaltına aldı.
Emniyete götürülen sürücü hakkında, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıl
23 BİN 258 TL PARA CEZASI UYGULANDI
Öte yandan D.B’ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 23 bin 258 TL idari para cezası kesildi.
