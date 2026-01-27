Maden tesisinin atık barajı çöktü: Kimyasal atık doğaya karıştı!

Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kirazlıyayla Mahallesi’nde, uzun süre tartışmalara konu olan Meyra Madencilik'e ait atık barajı çöktü. Çökme ile birlikte bir çevre felaketi yaşandı.

Barajda biriken tonlarca kimyasal ve ağır metal içerikli atık, barajın çökmesiyle dereye ve toprağa karıştı. Çöken barajda şimdiye kadar depolanan atıkların; kurşun, çinko, bakır ve çeşitli kimyasal bileşenler içeren tehlikeli maddeler olduğu iddia ediliyor.

Devrekli köylüler HES ve vahşi madenciliğe karşı ayakta!

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, olayın ardından Kirazlıyayla’ya giderek Mahalle Muhtarı Hasan Açar’la birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Özel; yaşanan durumun bir çevre felaketi boyutunda olduğunu, atık karışan suyun yer altı sularına sızacağını ve ciddi anlamda sıkıntılar oluşturacağını söyledi.

İlgili kurumların çalışma içinde olduğunu söyleyen Özel, şunları aktardı:

"Şu an Kirazlıyayla'da Sarıyer Deresi'ndeyiz. Yıllarca Kirazlıyayla'da yapılması planlanan maden işletmesinin çevreye vereceği zararlardan bahsetmiştik.

Kimyasallarla yıkanmış toprakların madenin biriktirdiği atık barajı, maalesef yağmurlardan dolayı patlamış ve şu an Sarıyer Deresi'ne dolmuş ve şu an ovaya doğru maalesef Sarıyer Deresi'nden, öncelikle Barcin olmak üzere, ovaya doğru gidiyor.

Bu, yeraltındaki sularımıza karışacak ve ciddi anlamda sıkıntı oluşturacak. Tabii ilgili kurumlarımız işlemlerini başlattılar. Ciddi bir çalışma içerisindeler.

Şu an burada ciddi bir çevre katliamı var. Allah'ın izniyle de bir şekilde tabii sonlanması gerekiyor. Bizler en başından beri köylerimizin yanındayız. Onların hep yanında olduk. Yine yanındayız ve bundan sonra da yanlarında olacağız. İnşallah bu sorunu, sıkıntıyı tamamen kaldıracağız ve çözeceğiz."