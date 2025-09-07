Küçükçekmece'de site yönetimine karşı eylem: Kedimi öldürüp çöpe attılar

Küçükçekmece'de Ayşe Tokyaz cinayetinin işlenmesi ile bilinen bir sitede yönetim krizi başladı. Toplam 2 bin 800 dairenin bulunduğu site sakinleri, site yönetiminin sahte vekalet kullanarak usulsüz şekilde yönetime geldiğini iddia etti.

Sitedeki aidatların yüksek olması ve daireden daireye değişkenlik göstermesi sitede yaşayanların tepkisine neden oldu. Site yönetimine karşı dava açıldı. Site sakinleri, yetkililerin inceleme yapması için çağrıda bulundu. Sitede yaşayanlar, bugün sitenin giriş kısmında toplanarak yönetime karşı protesto gerçekleştirdi.

‘SULARIMIZ AKMIYOR'

Sitede yaşayan İmdat Atabey, "Küçükçekmece'nin en büyük sitesi. 2 bin 800 konutun bulunduğu, 12 bin insanın yaşadığı bir sitede yaşıyoruz. Fakat site demek için bin şahit lazım. Afrika çölünden beter. Sularımız akmıyor. Musluk suları paslı akmakta. Can güvenliğimiz tehlikede. Güvenlik giriş çıkışları hiç kontrollü değil. Bundan dolayı ciddi manada muzdarip yaşıyoruz. Göletimiz boyayla mavi rengi akıyor. Alttaki balıkçı ve çamuru görmemek için kimyasal boyalarla yapılıyor.

DAVA DEVAM EDİYOR

Bunlar 2 ay önce usulsüz bir seçim gerçekleştirdi. Seçimde sahte vekaletlerle seçimi kazandılar. Bu sahte vekaletler ispat edildi. Biz yargıya başvurduk. Bu dava devam etmektedir. Dava açtık kendileri hakkında. Bu konu hakkında kendilerine ne zaman hangi bina sakini bir soru sorsa cevapsız kalıyor ya da 'Çay kahvemiz hazır, çayımızı kahvemizi içsin' diye alay edilmekte. Bizim sorunlarımıza çözüm bulunmuyor. Yönetim buraya usulsüzce çökmüş 7 yıldır buradalar. Bundan önce de aksaklıklar vardı ama böyle değildi. 7 yıldır biz bunların işkencesine maruz kalmışız" dedi.

'GÜVENLİK KEDİMİZİ ÖLDÜRÜP ÇÖPE ATTI'

Sitede yaşayan Hasan Er ise, "Bu sitede çok büyük problemler var. Özellikle yönetimle alakalı büyük problemler var. Burada güvenlik personeli bizim kedimizi öldürdü. Biz şikayetçi olduk savcılıktan. Yönetim de bu olayın üzerine hiç gitmedi. Hala o güvenlik personeli burada yaşıyor. Burada hayvanlara da şiddet uygulanıyor. Bu konuda sesimizi çıkarmak ve duyurmak istiyoruz.

'YAŞANIR HALDE DEĞİL'

Bu site yaşanır bir hale gelmedi. Hem bizim için, hem evcil dostlarımız ve site içinde bulunan sokak hayvanlarımız için. Biz burada hem kendimizin, hem kedimizin hakkını savunmak için bulunuyoruz. Yönetim çözüm odaklı davranmak yerine ben de dahil burada birçok kişiye sözlü ya da psikolojik olarak saldırıda bulunuyor. Bu işi bulandırmaya çalışıyor. Burada çok açık ve net birçok suç işleniyor.

'AYŞE TOKYAZ'DAN ÖNCE DE CİNAYET YAŞANDI'

Bu sitenin sesinin duyulmasını istiyoruz. Özellikle hayvanlara yönelik çok büyük suçlar işleniyor. Bizim burada güvenlik görevlisi bizim evcil hayvanımızı çöpe attı. Yönetim tarafından hiçbir şey görmedik. Bu güvenlik personeli hala burada çalışıyor. Üzerine burada daha önce de Ayşe Tokyaz cinayeti yaşandı. Bu cinayetten daha önce de bu sitede bir cinayet yaşanmış duyduğumuz kadarıyla. Burada site güvenlik amiri tutuklandı. Burada o kadar sorun olmasına rağmen yönetim bununla alakalı hiçbir adım atmıyor" dedi.