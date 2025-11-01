Küçük kızına acımadı: Annenin skandal görüntülerine inceleme başlatıldı

Yayınlanma:
Mersin'de bir annenin küçük çocuğunu "İstemiyorum seni, defol" diyerek itti anların sosyal medyada yayılması üzerine inceleme başlatıldı.

Mersin'de bir annenin 2,5-3 yaşlarındaki kız çocuğuna "İstemiyorum seni, defol" diye ittiği anlar tepki topladı.

Yayımlanan videoda bir kadının eşine "İstemiyorum çocuğu, bu kadar basit. Al çocuğunu istiyorsan kendin bak. Ne yapıyorsan yap” dedikten sonra çocuğu ittiği anlar görüldü.

mersinde-cocuguna-davranisi-tepki-ceke-994293-294973.jpg

"AL BU VİDEOYU NE YAPIYORSAN YAP"

Kadın, eşine bu sözleri sarf ettikten sonra çocuğunu iterek "İstemiyorum seni defol" dedi ve yine eşine dönerek, "Hadi şimdi al bu videoyu ne yapıyorsan yap" ifadelerini kullanıyor.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine görüntülere inceleme başlatıldı.

mersinde-cocuguna-davranisi-tepki-ceke-994261-294973.jpg

İNCELEME BAŞLATILDI

Harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan inceleme kapsamında video çekenin baba İ.T.G., kızı Z.L.G.'ye kötü davranan, "Hadi git şimdi, bu videoyu kime yayıyorsun yay" diyen kadının ise anne B.G. olduğunu tespit etti.

Baba İ.T.G. ile yapılan görüşmede, eşinin çocuğunu da alıp yurt dışına çıktığını söylediği öğrenildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

