Kovulunca kaynar su ile yöneticisi yaktı! Gülerek de odadan ayrıldı

Kocaeli İzmit'te bir kadın, gerekçesiz olarak işten atıldığı iddiası ile yöneticine kaynar su attı. Yönetici hastaneye kaldırılırken kadın da gözaltına alındı. Kadının, kaynar su atarken ve sonrasındaki rahat tavırları akıllara durgunluk verdi.