Kovulunca kaynar su ile yöneticisi yaktı! Gülerek de odadan ayrıldı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir işletmede çalışan E.A. isimli kadın, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını öne sürerek, konuyu görüşmek için amirinin ofisine gitti. İkili arasında çıkan tartışma sırasında E.A., yanında getirdiği elektrikli su ısıtıcısıyla kaynattığı suyu amirinin üzerine döktü.
Olayın ardından ofisten uzaklaşan kadın, suyu dökerken “İşte gerekçe” diyerek saldırısını gerekçelendirdi. Kadın bu sırada da güldü.
HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ODADAN AYRILDI
Kadının olay sırasında ve sonrasında sakin tavırları da dikkat çekti.
E.A., saldırı anını cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kocaeliduysun'un aktardığına göre; yaralanan amirin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Kadın, ayrıca paylaştığı videoya da, "Hak da yemem hakkımı da yedirmem adamı yakarım" yazısını da ekledi.