Kovulunca kaynar su ile yöneticisi yaktı! Gülerek de odadan ayrıldı

Yayınlanma:
Kocaeli İzmit'te bir kadın, gerekçesiz olarak işten atıldığı iddiası ile yöneticine kaynar su attı. Yönetici hastaneye kaldırılırken kadın da gözaltına alındı. Kadının, kaynar su atarken ve sonrasındaki rahat tavırları akıllara durgunluk verdi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir işletmede çalışan E.A. isimli kadın, gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını öne sürerek, konuyu görüşmek için amirinin ofisine gitti. İkili arasında çıkan tartışma sırasında E.A., yanında getirdiği elektrikli su ısıtıcısıyla kaynattığı suyu amirinin üzerine döktü.

Olayın ardından ofisten uzaklaşan kadın, suyu dökerken “İşte gerekçe” diyerek saldırısını gerekçelendirdi. Kadın bu sırada da güldü.

Hastane önünde husumetlisini bıçakladı! Sanık tahliye edildiHastane önünde husumetlisini bıçakladı! Sanık tahliye edildi

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ ODADAN AYRILDI

Kadının olay sırasında ve sonrasında sakin tavırları da dikkat çekti.

E.A., saldırı anını cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kocaeliduysun'un aktardığına göre; yaralanan amirin de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kadın, ayrıca paylaştığı videoya da, "Hak da yemem hakkımı da yedirmem adamı yakarım" yazısını da ekledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Türkiye
Trafik kontrolünde parmak izi gerçeği ortaya çıkardı
Trafik kontrolünde parmak izi gerçeği ortaya çıkardı
Hatay'ın çilesi bitmiyor: Polis kalkan oldu köye iş makinası girdi
Hatay'ın çilesi bitmiyor: Polis kalkan oldu köye iş makinası girdi
CHP İstanbul'da 'yeniden' seçime gidiyor! Özgür Çelik tek aday: Gürsel Tekin oy kullanamayacak
CHP İstanbul'da 'yeniden' seçime gidiyor! Özgür Çelik tek aday: Gürsel Tekin oy kullanamayacak