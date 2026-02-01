Köpeğin imdadına itfaiye koştu! Düştüğü kuyudan çıkarıldı

Yayınlanma:
Muş’ta kapağı açık bırakılan bir kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Muş il merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kıyık Köyü’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, köpek kuyuya düştükten sonra çıkamayarak yardım çağırmaya çalıştı.

KÖPEĞİN SESİNİ DUYAN MAHALLELİ YARDIM İSTEDİ

Köpeğin dinmeyen havlama sesini duyan mahalle sakinleri, sesin geldiği yeri takip edince köpeğin kuyuya düştüğünü gördü.

Köpeği fark eden mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

DÜŞTÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI

Ekipler, yapılan çalışmanın ardından köpeğe ulaştı ve onu güvenli bir şekilde kuyudan çıkardı.

Kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler hayvanı güvenli bir alana bıraktı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

