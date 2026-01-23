Konya'da yeni doğmuş bebeği çöpe atan vicdansızlara istenen ceza belli oldu

Konya’nın Meram ilçesinde bulunan çöp konteynerinin yanında, 27 Temmuz Pazar günü gece saatlerinde yeni doğmuş bir bebek bulunmuştu.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından bebeğin annesinin Afganistan uyruklu 25 yaşındaki S.G.N., babasının ise aynı ülke vatandaşı 33 yaşındaki M.Y.Ö. olduğu belirlenirken şüphelilerin, yeni doğmuş bebeği çöp konteynerinin yanına bıraktığı tespit edilmişti. Bebeğin annesi S.G.N., babası M.Y.Ö. ve babasının eşi 29 yaşındaki R.Ö. gözaltına alınmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlanırken Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bebeğin annesi S.G.N, babası M.Y.O. ve R.O. hakkında hazırlanan iddianame, Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hazırlanan iddianamede; olay tutanağı, doktor raporu, tanık beyanları, olay yeri görüntüleri ve sanıkların ifadelerine yer verildi.

“BEBEĞİ GÖTÜRMELERİ YÖNÜNDE BASKI YAPILDIĞI ANLAŞILMIŞTIR”

S.G.N'nin, akrabası M.Y.O ile yaşadığı yasak ilişkiden hamile kaldığı ifade edilen iddianamede, "Olay gecesi evinde bir bebek dünyaya getirdiği, eve çağrılan M.Y.O ve eşi R.O. yardımıyla bebeğin kordonunun kesilip bağlandığı, S.G.N'nin diğer sanıklara istemediğini belirttiği bebeği götürmeleri yönünde baskı yaptığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İddianamede, sanıklar M.Y.O ve R.O'nun aldıkları bebeği motosikletle gece vakti karanlık ve kuytu sokaktaki çöp konteynerinin yanına bıraktıkları aktarılırken bebeğin yarım saat sonra çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek hastaneye kaldırıldığı, yapılan muayenede hafif yaralanmaların tespit edildiği bildirildi.

“SANIKLARIN SAVUNMALARI SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK”

Polis ekiplerinin bölgedeki motosikletli kişiler üzerine yoğunlaşarak yürüttüğü teknik takip sayesinde, sanıkların olaydan bir hafta sonra tespit edilebildiği kaydedilen iddianamede, "Savcılık, sanıkların suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarına itibar etmemiştir. Evinde doğum yaptıktan sonra bebeği istemediğini söyleyerek diğerlerine teslim eden S.G.N'nin, bebeğin nereye bırakıldığını sormaması ve diğer sanıklarla birlikte bebeğin çöp kutusu kenarına bırakılması konusunda ortak karar alması dikkate alınmıştır.” denildi.

İddianamede ayrıca, “Sanıkların, yasak ilişki sonucu doğan bebeği gece vakti, sokak hayvanlarının saldırısına açık ve insanların fark etmesinin güç olduğu kuytu bir çöp kenarına bırakarak açıkça mağdurdan kurtulmaya çalıştıkları, Yargıtay içtihatları doğrultusunda 'teşebbüs aşamasında çocuğu kasten öldürmek' suçunu işledikleri anlaşılmıştır." ifadeleri de yer aldı.

SANIKLAR HAKKINDA İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU!

Hazırlanan iddianamede, sanıklar M.Y.O ve S.G.N'ye "Altsoy ve çocuğuna karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıldan 21'er yıla kadar, diğer sanık R.O'ya ise "Çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.