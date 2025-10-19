Kontrolden çıkan araç akaryakıt istasyonuna daldı!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, uluslararası İpek Yolu’nda, saat 04.00 sıralarında meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir hafif ticari araç, kontrolden çıktı ve akaryakıt pompalarını sıyırdıktan sonra işyerinin merdivenlerine çarparak durdu.

ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, aracın sürücüsü yaralanırken çevrede bulunan vatandaşlar, 112 Acil çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ!

Kaza anı, işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilirken kaza nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

Sivas’ta feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.





