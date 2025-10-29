Köln'de Tele 1 ve Merdan Yanardağ buluşması

Köln'de Tele 1 ve Merdan Yanardağ buluşması
Yayınlanma:
Tele 1 ve Merdan Yanardağ Dayanışma Platformu, 1 Kasım Cumartesi günü Almanya'da, Köln Dom Kilisesi önünde bir basın açıklaması yapacaklarını açıkladı.

Tele 1'e kayyum atanması ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın “casusluk” suçlamasıyla tutuklanması sonrası, Tele1 ve Merdan Yanardağ Dayanışma Platformu – Avrupa, Köln’de basın açıklaması yapılacağını açıkladı.

merdan-yanardag-koln.jpg

Merdan Yanardağ: Biz yolumuzdan devam edeceğizMerdan Yanardağ: Biz yolumuzdan devam edeceğiz

"KAYYUM ATANMASINA ASLA SEYİRCİ KALINAMAZ"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Köln ve çevresinde yaşayan, ülkemizdeki anti-demokratik uygulamalara karşı duyarlı tüm insanlara sesleniyoruz:

Tele 1 ve Merdan Yanardağ ile Dayanışma Platformu olarak, Köln Dom Kilisesi önünde gerçekleştireceğimiz basın açıklamasında; sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, saygın yazarlar, sanatçılar, siyasetçiler ve toplumumuzun geniş kesimlerinden katılımcılar yer alacaktır.

Hiçbir hukuki gerekçesi olmadığı halde, basın emekçilerinin yıllar boyunca büyük emeklerle var ettiği basın kuruluşlarına kayyum atanmasına asla seyirci kalınamaz.

Gençliğinden bu yana demokrasi, özgürlük ve sosyalizm mücadelesinde büyük bedeller ödeyen ve toplumumuz içerisinde saygın bir yeri olan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın casusluk suçlamasıyla tutuklanmasını kabul etmiyoruz.

Tüm Tele 1 ve Merdan Yanardağ dostlarını,
Cumartesi günü saat 14.00’te Köln Dom Kilisesi önünde yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Spor hukukçusu tek tek açıkladı. Bahisçi hakemlere verilecek ceza ortaya çıktı
Türkiye
Gebze'de çöken bina dün kaymaya başlamış! Belediye 'sorun yok' dedi sabah çöktü...
Gebze'de çöken bina dün kaymaya başlamış! Belediye 'sorun yok' dedi sabah çöktü...
Özgür Özel ÇYDD için koşacak: "Her destek bir öğrencinin geleceğine umut olsun"
Özgür Özel ÇYDD için koşacak: "Her destek bir öğrencinin geleceğine umut olsun"
Datça’da yürek sızlatan görüntü: Hayvanseverler ayaklandı!
Datça’da yürek sızlatan görüntü: Hayvanseverler ayaklandı!