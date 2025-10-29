Köln'de Tele 1 ve Merdan Yanardağ buluşması

Tele 1'e kayyum atanması ve Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın “casusluk” suçlamasıyla tutuklanması sonrası, Tele1 ve Merdan Yanardağ Dayanışma Platformu – Avrupa, Köln’de basın açıklaması yapılacağını açıkladı.

Merdan Yanardağ: Biz yolumuzdan devam edeceğiz

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Köln ve çevresinde yaşayan, ülkemizdeki anti-demokratik uygulamalara karşı duyarlı tüm insanlara sesleniyoruz:

Tele 1 ve Merdan Yanardağ ile Dayanışma Platformu olarak, Köln Dom Kilisesi önünde gerçekleştireceğimiz basın açıklamasında; sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, saygın yazarlar, sanatçılar, siyasetçiler ve toplumumuzun geniş kesimlerinden katılımcılar yer alacaktır.

Hiçbir hukuki gerekçesi olmadığı halde, basın emekçilerinin yıllar boyunca büyük emeklerle var ettiği basın kuruluşlarına kayyum atanmasına asla seyirci kalınamaz.

Gençliğinden bu yana demokrasi, özgürlük ve sosyalizm mücadelesinde büyük bedeller ödeyen ve toplumumuz içerisinde saygın bir yeri olan Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın casusluk suçlamasıyla tutuklanmasını kabul etmiyoruz.

Tüm Tele 1 ve Merdan Yanardağ dostlarını,

Cumartesi günü saat 14.00’te Köln Dom Kilisesi önünde yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz."