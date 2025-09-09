Kocaeli’de el yapımı patlayıcı dehşeti: 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde, bir binanın önüne el yapımı patlayıcı atılması sonucu 1 iş yeri ve 5 aracın zarar gördüğü olaya ilişkin suç örgütü üyelerine yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 9’u adliyeye sevk edildi.

Olay, 5 Eylül’de saat 03.00 sıralarında Özgürlük Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde meydana geldi. Elindeki patlayıcıyı bir binanın önüne atan şüpheli, patlama sonucu çevrede büyük paniğe neden oldu. Patlamada iş yerinin camları kırılırken, 5 araçta da hasar oluştu. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı bir çalışma başlattı. 120 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, saldırının “Ercan Yılmaz” isimli suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. Fail, aynı gün İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı. Üzerinde 1 el bombası bulunan şüphelinin ikinci bir eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Ayrıca şüpheliye yardım eden 6 kişi de gözaltına alındı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, örgütün azmettiricisi ve iş birlikçileri olduğu değerlendirilen 2 kişiyi Ordu’da, 1 kişiyi ise Kocaeli’de yakaladı. Böylece saldırıyla bağlantılı toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 9 şüpheli Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.