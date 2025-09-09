Kocaeli'de eğitim sendikalarından okul idarecisine bıçak çekilmesine protesto

Ellerinde pankartlarla Mehmet Akif Ortaokulu önünde toplanan Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-Sen, Türk Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen üyeleri, "Öğretmene Şiddete Hayır" yazılı pankart açtı.

Daha sonra Adnan Menderes Kültür Merkezi'ne kadar yürüyen grup adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Darıca İlçe Temsilcisi Selçuk Hasip, 2025-2026 eğitim öğretim sezonunda bir daha bu tür şiddet olaylarıyla karşılaşmak istemediklerini söyledi.

Okulda görevli öğretmenleri darbeden şüpheliler hakkında en ağır yaptırımların uygulanmasını beklediklerini aktaran Hasip, saldırıya uğrayan meslektaşlarının yanlarında olduklarını ifade etti.

Hasip, bu ve benzeri olayların bir daha tekrar yaşanmaması adına olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Darıca Mehmet Akif Ortaokulu'nda 26 Ağustos'ta, müdür Ü.B. ile çocuğunun kaydıyla ilgili işlemler için okula gelen veli H.K. arasında adres teyidi konusunda yaşanan tartışmada söz konusu kişinin bıçak çektiği iddiasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunulmuştu.

Tarafların polis ekiplerince emniyette ifadesi alınmış, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, konuya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Öte yandan okulun güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, velinin cebinden bir cisim çıkarması, müdür yardımcısı M.A'nın araya girerek tarafları ayırmaya çalışması, bu sırada cismin yere düşmesi, cismi yerden alan kişinin çevredekiler tarafından olay yerinden uzaklaştırılması yer almıştı.