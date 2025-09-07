Klasik otomobil tutkunları Sivas'ta buluştu

Yayınlanma:
Sivas Kongresi’nin 106’ncı yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen klasik otomobil fuarında, otomobil tutkunları zamana meydan okuyan araçları yakından inceleyip fotoğraf çektirdi.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte klasik otomobiller sergilendi. Büyük ilgi gören etkinlikte otomobil meraklıları, zamana meydan okuyan araçları inceleyerek fotoğraf çektirdi.

Araç sahipleri de ziyaretçilere otomobilleri hakkında bilgi verdi.

araba.jpg

Etkinliğe, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem de katıldı. Sivas'ın yanı sıra çeşitli illerden gelen klasik otomobilleri inceleyen Şimşek, etkinliğin Sivas Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümü kutlamalarına renk kattığını söyledi.

araba1.jpg

"KÜLTÜR FESTİVALİ TADINDA KUTLAMALAR OLDU"

4 Eylül Sivas Kongresi'nin çok anlamlı bir gün olduğunu belirten Vali Şimşek, "Milletimizin kurtuluşu yolunda önemli kararların alındığı Sivas kongresinin yıl dönümüydü. Biz bugünü ve bugünü içine alan haftayı birtakım etkinliklerle kutladık. Etkinliklerimizi pazartesi günü başlattık, tüm haftaya yaydık. Etkinliklere halkımız büyük ilgi gösterdi. Bir bakıma aslında kültür festivali tadında kutlamalar oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da aynı şekilde devam edeceğiz. 4 Eylül'ü bir bakıma kültür festivali şekline dönüştürmeye gayret ediyoruz. Bugün programlarımızın son günü. Son gününde de klasik otomobil severlerimizi ilimizde ağırlıyoruz. Şehrimizden de katılanlar var, programlarımıza renk kattılar. Fuara katılıp geçmişin izlerini bizlere yaşattıkları için klasik otomobilseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

araba2.jpg

araba3.jpg

araba4.jpg

Kaynak:DHA

