Kırıkkale'de yangın: Yüzlerce ton saman balyası alev alev yanıyor!

Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesi, akşam saatlerinde çıkan büyük bir yangınla sarsıldı. Yangın, Muhittin Demirtaş’a ait mandıra yakınında istiflenmiş yaklaşık 600 ton saman balyasında başladı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede yayılarak tüm saman balyalarını sardı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, MKE, ayrıca çevre ilçe belediyelerine ait itfaiye ve iş makineleri sevk edildi.

Beylikdüzü'nde fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SAATLERDİR SÜRÜYOR

Rüzgarın etkisiyle yangın, balyalar arasında hızla ilerledi ve büyük bir alev topuna dönüştü. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve çevredeki riskleri önlemek için yaklaşık 3 saati aşkın süredir yoğun çalışmalarını sürdürüyor.