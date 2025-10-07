Kırıkkale'de yangın: Yüzlerce ton saman balyası alev alev yanıyor!

Yayınlanma:
Kırıkkale’nin Delice ilçesi Çerikli beldesinde, bir mandıra yakınında istiflenmiş yaklaşık 600 ton saman balyasında yangın çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesi, akşam saatlerinde çıkan büyük bir yangınla sarsıldı. Yangın, Muhittin Demirtaş’a ait mandıra yakınında istiflenmiş yaklaşık 600 ton saman balyasında başladı.

yangin-1.jpg

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Henüz nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede yayılarak tüm saman balyalarını sardı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD, MKE, ayrıca çevre ilçe belediyelerine ait itfaiye ve iş makineleri sevk edildi.

Beylikdüzü'nde fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildiBeylikdüzü'nde fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SAATLERDİR SÜRÜYOR

Rüzgarın etkisiyle yangın, balyalar arasında hızla ilerledi ve büyük bir alev topuna dönüştü. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve çevredeki riskleri önlemek için yaklaşık 3 saati aşkın süredir yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
13 yaşındaki çocuk ChatGPT'ye bir soru sordu dakikalar içinde gözaltına alındı
Emekli maaşına zammı 3 ay önceden açıkladı: Şartları tek tek sıraladı
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı: Aman dikkat!
Aman dikkat!
İstanbulluları Meteoroloji de Valilik de uyardı
Amedspor'a başkan adayı oldu: Seçim vaadi dudak uçuklattı
Türkiye
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Falezlerden kurtarılan kadın gazetecilere saldırdı
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti
100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti