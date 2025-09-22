Kılıçdaroğlu'nun şifresini 2 kelimeyle yakınları açıkladı

Kılıçdaroğlu'nun şifresini 2 kelimeyle yakınları açıkladı
Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı, CHP'de tartışmaların odağındaki Kemal Kılıçdaroğlu'nun "bir zamanlar en yakını" olan isimlerden aldığı kulis bilgisini aktardı. Tepkilere rağmen sessiz kalan Kılıçdaroğlu'nun şifresini 2 kelimeyle yakınları açıkladı.

Kişisel Youtube kanalındaki "YORUMLAYAMIYOR" programında mektubu okunan Altaylı, olası mutlak butlan kararını kabul edeceğini aylar öncesinden açıklayıp CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'na katılmayan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin dikkat çeken kulisi aktardı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ŞİFRESİNİ 2 KELİMEYLE YAKINLARI AÇIKLADI

Bir zamanlar Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimlerden, "Kemal Bey partinin de seçmenin de artık kendisini istemediğini, sokağa bile çıkamayacağını görmüyor mu?" sorusuna aldığı dikkat çeken yanıtı aktaran Altaylı, şunları söyledi:

"Siz Kemal Bey'i bizim kadar tanımazsınız. Kemal Bey ne pahasına olursa olsun o koltuğa oturmak istiyor. Çünkü Kemal Bey bizim eski genel başkan halkı önemsemez. Hatta partiyi de önemsemez.

Bunu şuradan anlayabilirsiniz; tıpış tıpış lafından anlarsınız. Ona göre her şeyi tıpış tıpış yapmak zorundasınız. Tıpış tıpış Ekmeleddin der önce partiye sonra seçmene.

Kemal Bey şöyle düşünüyor; 'ben o koltuğa oturursam birkaç ay içinde her şey unutulur'. CHP seçmeni tıpış tıpış beni destekler. Kemal Bey 'CHP seçmeni için koltukta kim varsa ona biat eder' diye düşünüyor. Kemal Kılıçdaroğlu bürokrattır, siyasetçi değil."

"Peki Selvi Hanım kendisini uyarmıyor mu?" diye soran Altaylı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Selvi Hanım Kemal Bey'i haklı buluyor ve bu tavrına veriyordur diye düşünüyorum. Hatta belki de asıl sorumlu o bile olabilir yanıtını alıyorum"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

