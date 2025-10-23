Kestiği kavak ağacının altında kalıp öldü
Yayınlanma:
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 59 yaşındaki Ali Bayrak, kestiği kavak ağacının altında kalarak hayatını kaybetti.
Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre ilçeye Ali Bayrak (59), kendisine ait bahçede kestiği kavak ağacının altında kaldı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Bayrak'ın hayatıını kaybettiği belirlendi. İncelemelerden sonra Ali Bayrak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)