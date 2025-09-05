Uzunköprü'de acı ölüm: Kestiği ağacın altında kaldı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde acı bir olay yaşandı. 25 yaşındaki Kahraman Demirkıran kestiği ağacın altında kalarak can verdi.

MOTORLA KESTİĞİ AĞACIN ALTINDA KALDI

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hamidiye köyünde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Demirkıran, motorla kestiğin ağacın üzerine devrilmesiyle ağır bir şekilde yaralandı.

Olayı gören çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.

Demirkıran, hemen ardından ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Burada tedavi altına alınan Demirkıran, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kahraman Demirkıran’ın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.