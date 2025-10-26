Kestane toplarken mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı!

Yayınlanma:
Bursa’da kestane toplamak için Uludağ’a çıkan 3’ü çocuk, 4 kişi, dağda mahsur kaldı. Mahsur kalan 4 kişi, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Kaplıkaya Mahallesi’nde, saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Uludağ’a kestane toplamak için giden Yusuf U. (14), Yunus U. (18), Yusuf S. (14) ve İbrahim S. (44), su deposu mevkiinden ormana girdi. Bir süre ilerleyen grup, yollarını kaybetti. Geri dönemeyince ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

uludagda-kestane-toplarken-mahsur-kalan-983098-291877.jpg

EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDILAR!

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik aramasının ardından 4 kişi mahsur kaldıkları yerden halatla hat kurularak kurtarıldı.

Elazığ'da nefes kesen kurtarma: Baraj suları yükseldi, aile nehirde mahsur kaldıElazığ'da nefes kesen kurtarma: Baraj suları yükseldi, aile nehirde mahsur kaldı

4 kişiye, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde sağlık kontrolleri yapılan 4 kişi yakınlarıyla birlikte bölgeden ayrıldı.

Kaynak:DHA

