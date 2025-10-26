Kestane toplarken mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı!
Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Kaplıkaya Mahallesi’nde, saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Uludağ’a kestane toplamak için giden Yusuf U. (14), Yunus U. (18), Yusuf S. (14) ve İbrahim S. (44), su deposu mevkiinden ormana girdi. Bir süre ilerleyen grup, yollarını kaybetti. Geri dönemeyince ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDILAR!
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik aramasının ardından 4 kişi mahsur kaldıkları yerden halatla hat kurularak kurtarıldı.
4 kişiye, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde sağlık kontrolleri yapılan 4 kişi yakınlarıyla birlikte bölgeden ayrıldı.
Kaynak:DHA