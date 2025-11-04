Kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam öldü

Kestane toplamak için çıktığı ağaçtan düşen adam öldü
Yayınlanma:
Kütahya'nın Geiz ilçesinde kestane toplamak için çıktığı ağraçtan düşen Yüksel Gelçik yaşamını yitirdi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Yüksek Gelçik, kestane toplamak için çıktığı ağçtan düşerek hayatını kaybetti.

KESTANE TOPLAMAK İÇİN ÇIKTIĞI AĞAÇTAN DÜŞTÜ

Sabah saatlerinde Köpenez Köyü'nde evinden çıkarak kestane toplamaya giden Yüksel Gelçik, çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düştü.

Köpenez Köyü Kestanelik mevinde ağaçtan düşen adamı gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi.

kestane-toplarken-agactan-dusup-oldu-999180-296426.jpg
Kestane toplarken ağaçtan düşerek ölen Yüksel Gelçik

65 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde, 65 yaşındaki Gelçik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gelçik’in cenazesi Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

