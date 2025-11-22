KESK'ten 'Geçinemiyoruz' mitingi: Kaynak var utanmaları yok

KESK'in "Geçinemiyoruz. Halk İçin Bütçe Demokratik Türkiye" mitinglerinin Karadeniz ayağı Samsun'da gerçekleştirildi.

TBMM önündeki KESK eylemine polis engeli

Mitinge KESK üyelerinin yanı sıra Tokat’taki Şık Makas Tekstil'den çıkarılan BİRTEK-SEN üyesi işçiler de katıldı.

"PATRON DEVLETTEN ALDIĞI TEŞVİKLERLE İŞİNİ BÜYÜTTÜ"

Şık Makas işçilerinden Sündüz Akkan, platformda alandaki kamu emekçilerine seslendi.

Akkan, “Tokat’ta Şık Makas işçilerinin sevgi ve selamlarını getirdim” diyerek başladığı konuşmasında, “Biz 48 gündür eylemdeyiz. Maaşlarımız ödenmediği için hakkımızı isteyince, 22. maddeyle tazminatsız şekilde işten çıkarıldık. Patron devletten aldığı teşviklerle işini büyüttü, başka alanlara yatırımlar yapıp servetine servet kattı. Biz ise açlık sınırının altında asgari ücretle çalışıyoruz” dedi.

"İŞTEN ATILAN ENGELLİ ARKADAŞIMINIZ EV HAPSİ KALKSIN"

Ücretlerini isteyince işten atılan engelli arkadaşlarının ev hapsine maruz bırakıldığını belirten Akkan, şöyle konuştu:

“Ev hapsinin kaldırılmasını istiyoruz. Her yıl Meclis’te bütçe görüşmelerini yapıyoruz. Bu görüşmelerde maaşlarımızdan kesilen vergilerin patronlara nasıl aktarılacağı konuşuluyor. Emekçilere ayrılması gereken bütçe ise patronlara dağıtılıyor. Tekstilde kriz bahanesiyle bir avuç patron, yüz binlerce işçinin haklarına, tazminatlarına çöküyor. Devletten yeni teşvikler almak için krizi bahane ediyorlar. Biz işçiler olarak bütçeden emeğin payını istiyoruz. Patronun çöküp kaçırmak istediği hayatlarımızı ve tazminatlarımızı da istiyoruz.”

"İŞÇİLERİN HAKLARINI VERMEMEK İÇİN HER TÜRLÜ HİLEYİ İLKE EDİNMİŞ DURUMDALAR"

KESK Samsun Dönem Sözcüsü İsmail Yavuz, mitingde yaptığı konuşmada, “Bizi cehenneme sokan sermaye ve bu durumu yaratanlar, işçilerin haklarını vermemek için her türlü hileyi ilke edinmiş durumda. Türkiye’nin her yerinde emek mücadelesi veren tüm kardeşlerimize, işçi dostlarımıza direnişlerimizin devam edeceğini söylüyorum. Şık Makas işçileri olarak patron ve sarı sendika zulmüne karşı ‘haklıyız, kazanacağız’ diyerek alanlara gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyorum” dedi.

KESK EŞ GENEL BAŞKANI AYFER KOÇAK: “KAYNAK VAR AMA BİZE YOK”

Mitingin son konuşmasını yapan KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, kilometrelerce yürüyüşün ardından Karadeniz Bölge Mitingi’nde seslendi.

Koçak, “Biz işçiler, kadınlar, emekliler, gençler; evde, işte ve sokakta alın teriyle yaşayan milyonlarız. Bu bütçeyi biz milyonların maaşlarından, pazardan, ekmekten, sudan alınan vergilerle oluşturuyorlar. Ama adil paylaşıma gelince biz bu bütçede yokuz” dedi.

Koçak sözlerine şöyle devam etti:

“Ne zaman insanca yaşama talebinde bulunsak, ‘Bütçede imkan yok, kaynaklar yetersiz’ deniyor. Oysa kaynaklar var ama utanmaları yok. Kaynaklar yoksa nasıl dünyanın sayılı ekonomilerinden biri olduğumuzu iddia ediyorlar? Kaynaklar yoksa bizler sefalet içindeyken dolar milyarderlerinin sayısı yedi kat artarak 68 bine nasıl çıkıyor? Kaynaklar yoksa yolcu ve geçiş garantileriyle bütçede kara deliğe dönüşen projelere 202 milyar dolar nasıl peşkeş çekiliyor? Garanti ödemeleri nasıl yapılıyor?

Kaynaklar sermayeye, faize, savaş baronlarına, yandaşlara gidiyor; patronlara değil, emekçilere. Bütçe sınıfsal bir tercihtir ve iktidar bu tercihini son derece açık gösteriyor. Son on yılda kimlerin yoksullaştığı, kimlerin devasa servetler kazandığı ortada. Bu bütçe, emekçiler açısından sömürünün, yoksulluğun ve sefaletin belgesidir.”

“Küresel güç olmak, biz yoksullaştıkça onların zenginleşmesi midir?” diye soran Koçak, barınma, bulaşım, gıda enflasyonu, çalışan yoksulluğu, uzun çalışma süreleri ve iş cinayetlerinde Türkiye’nin dünya sıralamasında üstlerde olduğunu hatırlattı.

Koçak, konuşmasında geçen günlerde Dilovası'ndaki bir iş yerinde hayatını kaybeden 3'ü çocuk 7 kişiyi de andı.