Kerpiç ahırın toprak tavanı çöktü: 12 küçükbaş hayvan öldü
Yayınlanma:
Aksaray'da kerpiç ahırın toprak tavanı, yağış nedeniyle çöktü. Enkaz altında kalan 12 küçükbaş hayvan öldü.
Aksayray'da yaşanan olay, akşam üzeri saat 19.30 sıralarında Yeşiltepe beldesinde Mehmet Gündüz’e ait ahırda meydana geldi.
KERPİÇ AHIRIN TOPTAK TAVANI YAĞIŞ NEDENİYLER ÇÖKTÜ
Bölgede yaşanan yoğun yağış nedeniyle kerpiç ahırın toprak tavanı, oluşan yük nedeniyle ağırlaşıp çöktü. Durumu fark eden Mehmet Gündüz, jandarma ve AFAD'a haber verdi.
12 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ
AFAD ekibi ve belde sakinlerinin yardımıyla ahırdaki 80 küçükbaş hayvan canlı olarak kurtarıldı. 12 küçükbaş hayvan ise enkaz altında kalarak öldü.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)