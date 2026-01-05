Kerpiç ahırın toprak tavanı çöktü: 12 küçükbaş hayvan öldü

Aksayray'da yaşanan olay, akşam üzeri saat 19.30 sıralarında Yeşiltepe beldesinde Mehmet Gündüz’e ait ahırda meydana geldi.

Çığ felaketi ahırı vurdu: 44 hayvan öldü

KERPİÇ AHIRIN TOPTAK TAVANI YAĞIŞ NEDENİYLER ÇÖKTÜ

Bölgede yaşanan yoğun yağış nedeniyle kerpiç ahırın toprak tavanı, oluşan yük nedeniyle ağırlaşıp çöktü. Durumu fark eden Mehmet Gündüz, jandarma ve AFAD'a haber verdi.

12 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÖLDÜ

AFAD ekibi ve belde sakinlerinin yardımıyla ahırdaki 80 küçükbaş hayvan canlı olarak kurtarıldı. 12 küçükbaş hayvan ise enkaz altında kalarak öldü.