Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte telefonla arayarak kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan ve vatandaşları korkutarak dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şüpheliler, aradıkları kişilere kimlik bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçtiğini iddia ederek, ziynet eşyalarını, döviz ve Türk lirasını elden teslim etmelerini sağlıyordu. Yapılan takip ve araştırmalar sonucu dolandırıcılık olaylarını organize ettikleri belirlenen M.B. (39) ile birlikte hareket eden M.Y.A. (25), C.S. (21) ve F.O. (27), Mezitli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin üst ve ikamet aramalarında, 260 gram altın, 31 bin 200 dolar ve 5 bin TL ele geçirildi ve sahiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.S., F.O. ve M.B., nöbetçi mahkemece tutuklanırken, M.Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.