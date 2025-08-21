Kazada ağır yaralanmıştı: 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Muğla'da 17 yaşındaki Arda Dirmilli kazada yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra haytanı kaybetti.

12 Ağustos günü saat 20.30 sıralarında Antalya-Seydikemer karayolu Esenköy mevkisindeki döner kavşakta feci bir kaza yaşandı.

KAVŞAKTA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Osman Köse'nin kullandığı 48 AOR 968 plakalı otomobil ile M.T.'nin yönetimindeki 48 AHR 037 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Köse'nin yanında bulunan Arda Dirmilli, yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar daha sonra Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Osman Köse, burada hayatını kaybetti.

10 GÜNLÜK SAVAŞI KAYBETTİ

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Dirmilli de 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Dirmilli'nin Fethiye'de çıraklık eğitim merkezinde eğitim aldığı ve sıhhi tesisat işi yaptığı öğrenildi.

Kazaya ilgili soruşturma devam ediyor.