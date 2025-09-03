Kayyum Gürsel Tekin göreve başladığını duyurdu

Kayyum Gürsel Tekin göreve başladığını duyurdu
Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Yönetimi tartışmalı bir mahkeme kararıyla görevden alındı, kayyum olarak atanan Gürsel Tekin göreve başladı. CHP lideri Özgür Özel, Tekin'in CHP’den ihraç edildiğini duyururken, Tekin "Başkanlık binada yapılmaz, partiyi kurtaracağız" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetimi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tartışmalı bir kararı ile birlikte görevden alındı.

Yönetime Gürsel Tekin'in de aldığı bazı isimler kayyum olarak atandı. Tekin, aylar önce CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı. Tekin'in istifa etmediği karardan bir gün önce de üyelik aidatını yatırdığı öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL: NE GENEL MERKEZE NE İL BAŞKANLIĞINA CHP'LİLERİN SEÇMEDİĞİ BİRİ GİREMEZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise dün Halk TV canlı yayınında Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini duyurdu. "Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi." diyen Özel "Ne genel merkeze ne il başkanlığına Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez" ifadelerini kullandı.

zgur-ozel.jpg

GÜRSEL TEKİN: BAŞKANLIK İLLA BİNADA YAPILMAZ

İl Başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ise Sözcü'ye yaptığı açıklamada "Ben ve arkadaşlarım bugün itibariyle göreve başladık. Başkanlık illa binada yapılmaz. Üç buçuk yıllık il başkanlığı döneminde de parti binamıza en fazla 40-45 gün kalmışımdır. Binada oturarak siyaset yapılmaz. Particiliğimi de kimseye tartıştırtmam." ifadesini kullandı.

Tekin açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Kimseyi üzmek istemem. Partiyi bu duruma ben getirmedim. Ortada bir cenaze var, o cenazeyi kaldırmayalım koksun mu? Partiden ihraç edildiğim hemen açıklandı. İtirafçı olup da halen parti üyesi olan bildiğim 7 kişi var. Onlara dokunulmuyor."

Asliye Hukuk Mahkemesi'nin istese CHP'li olmayan kişileri de kayyum olarak atayabileceğine dikkat çeken Gürsel Tekin, "Örneğin İstanbul 2 No'lu Barosu'na kayıtlı kişilerden de kayyum atayabilirlerdi. Ben 42 yıldır CHP'deyim, her kademesinde görev yaptım. Diğer arkadaşlarımız da aynı durumda. Bizden niçin rahatsız oluyorlar anlamış değilim. Biz bu göreve gelelim diye çabamız olmadı. Görev süremizde CHP'nin tüzüğü, hukuku neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Derdimiz partimize düşen ateşi söndürmek. Görevi sonlandırılan partideki arkadaşlarımızın da haklarını, hukuklarını sonuna kadar korumaya kararlıyız" dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

