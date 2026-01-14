Kayseri'de unutulmayan gelenek: Hoparlörsüz cenaze çağrısı

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde 91 yaşındaki Bayram Çoban, 15 yıl önce ilçe halkından devraldığı geleneği yaşatmaya devam ediyor.

Çoban, cami avlusuna çıkarak hoparlör kullanmadan vatandaşları “Ümmeti Muhammed Essela” diye seslenerek cenaze namazına çağırıyor.

SESİ GÜR KİŞİLER GELENEĞİ DEVAM ETTİRİYOR

Yahyalı’da yıllardır sürdürülen cenaze namazına davet geleneği, günümüzde de yaşatılıyor. Özellikle sesi gür kişiler tarafından sürdürülen bu gelenek, Bayram Çoban tarafından yaklaşık 15 yıldır devam ettiriliyor.

Ezan ve selaların hoparlörler aracılığıyla duyurulmadığı dönemlerden kalan geleneği sürdüren Çoban, ilçede bir vefat yaşandığında cami avlusuna gidiyor.

Farklı yönlere dönerek gür sesiyle üç kez “Ümmeti Muhammed Essela” diye seslenen Çoban, vatandaşları cenaze namazına davet ediyor.

"YAYLALI BİRÇOK KÜLTÜREL MİRASI BARINDIRIYOR"

Yahyalı’da birçok kültürel mirasın yaşatıldığını söyleyen Yahyalı Müftüsü Çelebi Gün, “Yahyalı’mız Anadolu'da çok güzel tarihi eserleri barındıran, kültürel mirası barındıran ilçelerimizden bir tanesi. Burada önceden elektrik olmadığı zamanlarda camilerimizden sela yerel imkanlarla okunduğu dönemlerde çok güzel, yıllardır süregelen bir adet vardı. Bunu devam ettirmek isteyen din kardeşlerimiz var. Onlardan birisi de Bayram Amcamız. Burada tabii ki şimdi sistem değişti. Bizim burada cenazelerde sela, merkezi sistemden veriliyor. Yani hangi köyde bir cenaze durumu söz konusu olsa bile yine merkezi sistemden selalar okunuyor. Önceden elektrik olmadığı dönemlerde okunmadığı zamanlarda ‘Ümmeti Muhammed Essela’ diye bu şekilde üçer defa dile getiren din kardeşlerimiz vardı. Bu adeti de devam ettirmek istiyorlar” dedi.